Культура

«Михайловское» предлагает школьникам посоревноваться с Билибиным и Мавриной

Новый конкурс для детей объявили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, юных любителей сказок Пушкина приглашают проиллюстрировать «Сказку о золотом петушке» — к 190-летию её создания.

Евгений Коньков. Из иллюстраций к «Сказке о золотом петушке». Из фондов «Михайловского»

В музее отметили, что эта работа тем интереснее, что сказку в разные времена иллюстрировали великолепные и очень разные художники. Это и иконописец Борис Зворыкин, и выдающиеся художники-модернисты Иван Билибин и Эдмунд Дюлак, и мастер палехской миниатюры Иван Вакуров, и знаменитый сценограф Николай Кочергин, и работающая в близкой примитивизму и древнерусскому искусству манере Татьяна Маврина, и близкий к «передвижникам» русский живописец Николай Богатов, чьи работы есть в фондах «Михайловского», и многие-многие другие. В музее подчеркнули, что у взрослых, которые руководят развитием своих подопечных, будет повод не только напомнить детям собственно сказку, но и познакомить их с огромным кругом художественных произведений, вдохновлённых ею.

Принять участие в конкурсе могут дети от 8 до 12 лет, ученики общеобразовательных школ и воспитанники учебных заведений системы дополнительного образования. Юным художникам могут помочь взрослые — учителя или родители, однако работа не должна быть коллективной, отметили в Пушкинском заповеднике.

Подробности нового творческого соревнования (сроки его проведения, технические требования к работам и многое другое) можно найти на официальном сайте музея. Виртуальную выставку иллюстраций-победительниц планируют разместить на официальном сайте музея к 26 мая — дню рождения Александра Пушкина по старому стилю.