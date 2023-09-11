Культура

Выставки и книги: Пушкинский заповедник поздравил коллег из Белоруссии сразу с двумя праздниками

В преддверии Дня библиотек в Республике Беларусь (Дзень бібліятэк Беларусі, отмечается 15 сентября) и государственного праздника — Дня народного единства (Дзень народнага адзінства, 17 сентября, приурочен к годовщине польского похода Красной армии, 1939 года, по итогам которого, в частности, Западная Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР) в дружескую стран-соседку отправилась делегация Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Возглавляет её руководитель учреждения Георгий Василевич.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, этот гостевой визит запланирован на период с 12 по 15 сентября. В первый его день в Орше, в Городской детской библиотеке имени В.С. Короткевича музейщики подготовили к показу выставку работ известного художника, давнего друга и соратника «Михайловского» Игоря Шаймарданова. Она называется «Красовались лубочные картинки…» и раскрывает отдельные страницы жизни и творчества поэта в стилистике, близкой к стилистике русского лубка.

Монтаж выставки из собрания Пушкинского заповедника в библиотеке в Орше. Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское»

Торжественное открытие выставки намечено на 15 сентября; в этот же день сотрудники заповедника Ирина Егорова и Ирина Ефимова дадут посетителям «книжкиного дома» два мастер-класса: по историческому письму и по печати лубочных картинок с изображениями героев пушкинских сказок.

Также 12 сентября в Орше, в Центральной библиотеке имени Пушкина пушкиногорские музейщики приняли участие во встрече, посвящённой Дню единства. Её участники, учащиеся местного педагогического колледжа и школьники, с интересом слушали рассказ Георгия Василевича о Пушкине, о музее-заповеднике «Михайловское» и его первом послевоенном директоре, человеке-легенде С.С. Гейченко. Зашёл разговор и о книгах в жизни поэта. Музей передал в дар библиотеке не только собственные издания, но и продукцию издательств «Ломоносов» и «Красный пароход» — более ста наименований.

Во второй день визита в Республику Беларусь сотрудники «Михайловского» приехали в детскую библиотеку — филиал библиотеки имени Пушкина в Могилёве. Здесь Пушкинский заповедник открыл другую выставку — иллюстрации Игоря Шаймарданова к пушкинским «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» и также передал принимающей стороне книжные подарки. «Научно-познавательную, художественную, искусствоведческую, детскую литературу, пушкинские издания наши белорусские коллеги приняли с сердечной благодарностью, — отметили в музее, — потому что приобрести книги, увидевшие свет в другом государстве, им чрезвычайно сложно».

Книжный подарок для библиотеки в Могилёве

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» также добавили, что в ходе этих встреч Пушкинский заповедник в лице его директора Георгия Василевича заключил соглашения (договоры) о творческом сотрудничестве с государственным учреждением культуры «Оршанская централизованная библиотечная система» (руководитель — Оксана Кулагина) и с ГУК «Централизованная система государственных публичных библиотек города Могилева» (руководитель — Ольга Волкова).

Напомним, что летом нынешнего года Георгий Василевич уже встречался с библиотекарями Орши и Могилёва — городов, обозначенных в маршруте Пушкина по пути его следования из Одессы в Михайловское без малого двести лет назад, в августе 1824 года.

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Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка. Так, к примеру, не далее как в апреле нынешнего года Центральная библиотека имени Янки Купалы, расположенная в столице республики, принимала «Пушкинские дни в Минске», организаторами которых стали местный Русский Дом (представительство Россотрудничества в РБ) и Государственный музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».