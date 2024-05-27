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Культура

Бесплатные пригласительные можно получить на музыкальный фестиваль в Изборске

01.06.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Бесплатные пригласительные билеты на музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» теперь можно будет получить не только в кассе Псковской областной филармонии, но и в музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

Приглашения на событие можно забрать в информационном центре и в кассе выставочного зала Государственного музея-заповедника «Изборск» с 10:00 до 18:00 ежедневно.

В кассе филармонии приглашение можно получить по будням с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – до 19:00. С 15:00 до 16:00 – технический перерыв.

В одни руки псковичи смогут получить не более двух билетов. Дети до 7 лет включительно могут проходить на мероприятие без пригласительного.

Добавим, в рамках фестиваля «На страже мира. Изборская крепость» прозвучит лучшая отечественная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и молодых солистов Культурного центра Елены Образцовой. Слушатели смогут насладиться произведениями М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и других великих композиторов.

Проект станет продолжением фестивалей на горе Соколиха и в деревне Самолва у подножия памятников Александру Невскому и фестиваля «Эхо старой крепости» в Гдове.

Концерт состоится 12 июня в 20:00 в Изборской крепости.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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