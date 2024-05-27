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Культура

Монтаж главной сцены Пушкинского праздника поэзии начали в «Михайловском»

01.06.2024 14:44|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на Поэтической (Праздничной) поляне близ мемориальной усадьбы поэта начали монтировать центральную сцену. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, именно здесь уже через несколько дней развернутся главные события Дней пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии).

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Например, 7 июня на главное сцене Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета и с участием Константина Хабенского и Ольги Литвиновой представит литературно-музыкальную композицию «Евгений Онегин», трансляцию которой будет вести канал «Культура». А на следующий день, 8 июня, здесь состоится показ мультсериала «Пушкин и…» в сопровождении Губернаторского оркестра Псковской области, Гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, выступления поэтов, концерт Варвары Визбор, многое другое. Именно с главной сцены запланирован и телемост «Москва – Михайловское» – прямое включение с фестиваля «Красная площадь», который в эти дни будет проходить в столице.

Монтаж сцены на Поэтической поляне ведётся очень активно, отметили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Вчера, например, рабочие на объекте находились до позднего вечера.

Теги: #михайловское #сцена
Источник: Псковская Лента Новостей
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