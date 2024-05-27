Культура

Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич сегодня, 5 июня, принял участие в работе оргкомитета по подготовке по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина под председательством вице-премьера правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», заседание проходило в Москве, в Доме Пашкова (Российская государственная библиотека).

На фотографии с сайта Минкульта РФ Георгий Василевич второй слева.

В Пушкинском Заповеднике конкретизировали, что Георгий Василевич отчитался перед высоким собранием о работе, которая в преддверии юбилея уже проделана во вверенном ему учреждении, в частности — о реализации михайловской части общероссийской программы реставрации и реэкспозиции: о работах на музейных постройках и в парках мемориальных усадеб.

Напомним, что подготовка к празднованию 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» велась с 2022 года в полном соответствии с Указом президента Российской Федерации «О 225-летии со дня рождения А.С. Пушкина» и планом мероприятий, утверждённым распоряжением правительства РФ.