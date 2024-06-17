Культура

Мороженое из вина, нарисованное стихотворение и танцы с собаками - чем удивит фестиваль «Виноград в Пскове»

С 21 по 30 июня в Пскове в третий раз пройдет фестиваль «Виноград». В течение десяти дней для гостей мероприятия будут работать площадки в Финском парке и парке Строителей. Что ждет псковичей на эногастрономической ярмарке, узнала Псковская Лента Новостей.

Многие критикуют «Виноград» за то, что он «про вино». Но на самом деле не совсем так.

В этом году эногастрономическая ярмарка будет посвящена 10-летию технологий и науки. О виноградарстве расскажут с точки зрения генетики, селекции и микробиологии. А при участии и поддержке Курчатовского института в программе будут не только традиционные лекции от сомелье, но и множество научных лекций и мастер-классов.

Свежее, вкусное, домашнее

Но, поскольку фестиваль, в первую очередь, гастрономический, важный вопрос: чем будут кормить (и поить) гостей мероприятия?

В фестивале будут принимать участие винодельческие компании и крестьянско-фермерские хозяйства из различных городов России, а также ремесленники, производители крафтовых сыров, мясных деликатесов и рестораторы, которые занимаются общественным питанием.

Вином будут угощать известные винодельни юга России, а зону общественного питания будут представлять местные производители: «Греческая сыроварня», «Сыры Сергея Сального», «Псковская рыбница», «Невельская улитка», «Красное знамя», «Пространство купца Лапина». Также в этом году будут новые креативные рестораторы в лице «Территории питания», ресторации «Гранат» и De cafe. «Это заведения, которые недавно открылись и готовы представить нашим гостям интересные интерактивы, сеты, закуски», - рассказала представитель МП Пскова «Парки и ярмарки» Наталья Шелемба.

По ее словам, гости фестиваля смогут увидеть, как готовят барашка на вертеле. «В зоне «Кавказ» у нас будет целый барашек! Порадуем гостей такой интересной интерактивной «закуской» к нашим напиткам», - сказала Наталья Шелемба.

Также на территории будут работать фудтраки от кафе «Калейдоскоп». Форелевая ферма будет угощать рыбными блюдами. А магазин деликатесов «Губа не дура» покажет, как происходит копчение, и угостит готовой продукцией.

«В детской зоне можно попробовать пряники от кондитерского дома «Себежанка». Пряники с прекрасным составом, на натуральном масле и молоке. Также у них будет представлено мягкое мороженое, вафли и прочие детские вкусности. Все свежее, вкусное, домашнее», - рассказала представитель организаторов.

Будет, в том числе, и винное мороженое: оно «изготавливается без спирта, по секретным технологиям».

«Также порадуем гостей ремесленными рядами, где можно приобрести псковские сувениры - такие, как кукла-травница мастера Аллы Фомченко, изделия из металла мастерской семьи Котовых, сувениры-витражи, картины из шерсти и многое другое. Частичку нашего фестиваля можно будет унести с собой», - отметила Наталья Шелемба.

Раскрасить барана

Какие развлечения ждут посетителей «Винограда»? В каждой локации - разные.

В локации «Дон» (Финский парк, у Троицкого моста) будут проходить показы фильмов и мультфильмов. «Посмотрим советскую классику, самые интересные киноленты.

Там же будет проходить йога, выступления фольклорных коллективов и спортивно-развлекательные мероприятия. И, конечно, пару дискотек на «Дону» мы тоже ожидаем», - рассказал руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

В локации «Кавказ» (Финский парк), помимо вкусной кавказской кухни, посетителей ожидают мастер-классы по рисованию вином, танцы в национальных костюмах. «Каждый день на лугах «Кавказа» мы будем раскрашивать по одному барану. Это будет специальный мастер-класс для детей», - сообщил организатор. И пояснил: «Бараны не живые! Это макеты».

Гостей фестиваля ждет множество мастер-классов (например, можно научиться расписывать бутылки акрилом) и выступления артистов, игра на дудуке, кларнете и барабанах.

Локация «Кубань» (Финский парк) - это традиционно театральная зона. «Там будут проходить поэтические мастер-классы, где можно будет нарисовать стихотворения. Также гостей ждут танцевальные мастер-классы и выступления псковских поэтов и артистов драматического театра. Кроме того, мы ждем актера и ведущего Первого канала Алексея Сенникова», - отметил Александр Робин.

В локации «Крым» (Парк Строителей) на протяжении всей ярмарки «Виноград» будет работать музыкальная сцена, где после 17 часов будут встречать музыкантов. «Всего ожидается более 20 коллективов. В этой же локации будет проходить псковский джазовый фестиваль, где гости «Винограда» услышат порядка 10 джазовых коллективов», - пояснил организатор.

Не пропустите!

28 июня в 20.30 Трио «Лиза Матрёшка» (Псков)

29 июня в 18.00 Биг-бэнд Станислава Чигадаева (Санкт-Петербург)

Каждый совершит открытие!

«Виноград» - мероприятие семейное. Организаторы ждут не только взрослых, но и самых юных. Детская зона будет отделена от других площадок фестиваля. Ее невозможно будет не заметить и пропустить. Для малышей и ребят постарше подготовлена обширная и очень интересная программа.

В первую очередь, это научные мастер-классы. «Они будут проходить каждый день. На них дети будут знакомиться с химией, биологией, физикой и археологией. Посещать их могут дети от шести лет», - рассказала куратор детской зоны Александра Терехина.

Ребята вместе с ведущими проведут эксперименты. У каждого будет свой комплект, и юные псковичи смогут самостоятельно делать свои открытия за 15-20 минут.

Заранее записываться не нужно. Мастер-классы будут работать без перерыва весь день.

Для детей помладше - от 2 лет - будут проводиться творческие мастер-классы. «На них можно будет, как порисовать, полепить в свободном режиме и поиграть в развивающие игры, так и смастерить игрушки своими руками. Например, динозаврика из воздушного шара или оригами. Предусмотрены и подвижные игры на свежем воздухе», - пояснила Александра Терехина.

В отдельном шатре будут проходить научные шоу. «Это уже не совсем развлекательная, но еще и не научная история для ребят, которым интересно вообще все! Так, планируется зрелищное крио-шоу с использованием жидкого азота. Это веселая зажигательная программа», - сообщила организатор.

На площадке аниматоры будут проводить тематические вечеринки (ковбойскую, шпионскую, тутти-фрутти), на которых детей ждут игры и танцы. Всем желающим бесплатно будут делать аквагрим.

Все свободное пространство детской зоны будут занимать настольные деревянные игры - их более 50! «Это игры для всей семьи: домино, настольный хоккей и др. Будут представлены как игры на внимательность, так и на ловкость, на сообразительность, на аккуратность», - заметила Александра Терехина.

Кроме того, детей и взрослых ждут головоломки - их более 30. «Это для тех, кто уже попрыгал и побегал и хочет занять свою голову».

Не менее интересная программа пройдет на сцене. «Будут выступать «ЛЮБИмый ТЕАТР» из Краснодара и Псковский областной театр кукол. Постановки рассчитаны на самых маленьких. Это поучительные сказки», - пояснила куратор детской зоны.

В одном из шатров будет работать VR-локация, где ребята смогут погрузиться в виртуальную реальность.

И на протяжении почти всего фестиваля будут проходить выступления кинологов с дрессированными собаками. Четверолапые артисты будут показывать трюки, искать спрятанные вещи и даже танцевать!

Подробнее с программой фестиваля «Виноград» можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>>