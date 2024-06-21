Культура

Узнать особенности раскроя древнерусского кошелька смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский»

Кожевенное ремесло на Руси известно уже с VI в. н.э. Из кожи делали обувь, ремни, сумки и даже доспехи. У посетителей фестиваля «Довмонт Псковский» будет уникальная возможность увидеть инструменты для работы с кожей и узнать особенности раскроя древнерусского кошелька. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 22 дня.

Также на фестивале будет работать еще несколько площадок:

«Чеканка монет»

На фестивале будет работать «монетный двор», на котором каждый желающий сможет не только увидеть, как происходил процесс чеканки монет, но и сам отчеканить себе псковскую монету с изображением князя Довмонта.

«Изготовление кольчуги и пластинчатого доспеха»

Кольчуга – один из символов Средневековья. У участников будет уникальная возможность понаблюдать за работой мастера кольчужника раннего Средневековья.

«Кузнечное ремесло»

Псков издревле славился мастерством своих кузнецов. Город даже называли кузнечной столицей России – практически в каждой псковской семье был кузнец. На фестивале «Довмонт Псковский» гости смогут попробовать себя в этом нелегком, но интересном ремесле под руководством опытных мастеров.

«Лучный тир»

Стрельба из лука – это древнее искусство и охотничье ремесло. Гостям предлагают окунуться в атмосферу средневековых традиций и овладеть техникой и навыками стрельбы из лука.

Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья.