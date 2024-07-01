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Культура

Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре

03.07.2024 15:28|ПсковКомментариев: 0

«Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции на территории областного центра. Об этом руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден» Игорь Бухаров сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». 

«Большинство ребят в нашем клубе – псковичи и патриоты Пскова. Реконструировать эпоху Довмонта мы считаем для себя обязанностью. Да, фестивалей реконструкции много, но в самом городе Пскове не так уж много фестивалей, и "Довмонт Псковский" – единственный, который проходит на территории города Пскова», – рассказал Игорь Бухаров. 

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.

Фестиваль состоится при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Теги: #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Довмонт Псковский» - 2024 Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский» Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский» Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Площадки для прекрасных дам откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Клуб «Плесков-град» увидят псковичи на фестивале «Довмонт Псковский» Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Узнать особенности раскроя древнерусского кошелька смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Отчеканить монету сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Площадки для настоящих мужчин откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Клуб исторической реконструкции «Орден» станет партнером фестиваля «Довмонт Псковский» О быте жителей древнего города узнают гости фестиваля «Довмонт Псковский» Организаторы назвали «изюминку» фестиваля «Довмонт Псковский» Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский» Хрустальный меч получит лучший боец-реконструктор на фестивале «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут»
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