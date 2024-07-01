Культура

Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре

«Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции на территории областного центра. Об этом руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден» Игорь Бухаров сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Большинство ребят в нашем клубе – псковичи и патриоты Пскова. Реконструировать эпоху Довмонта мы считаем для себя обязанностью. Да, фестивалей реконструкции много, но в самом городе Пскове не так уж много фестивалей, и "Довмонт Псковский" – единственный, который проходит на территории города Пскова», – рассказал Игорь Бухаров.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.