Культура

Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский»

Крепость из сена вновь соорудят на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Об этом начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Я думаю, все у нас получится, и фестиваль "выстрелит". Мы продумываем боевую программу так, чтобы людям было интересно посмотреть на нюансы исторических поединков. Стоит отметить, что любой средневековый мир - это не только сражения, но и быт: то, как человек жил, в чем ходил, что ел, как создавались вещи. Все это можно будет увидеть на фестивале. Бытовое погружение тоже будет присутствовать. Можно будет посмотреть это все и спросить у реконструкторов детали, посетить мастер-классы», – рассказал он.

Также участники фестиваля из Новгорода проведут мастер-классы по средневековым танцам.

«Естественно, мы хотим объяснить человеку, что Средневековье – мир непростой. Хочется отметить, что мастер-классы имеют очень широкий охват, они есть и для детей, и для взрослых. Так, крепость из сена, которая была в прошлом году, стала хитом. Дети попробуют штурмовать крепость, оборонять ее. Мы соорудили детские катапульты, и также будет детский конный турнир. Разумеется, не на настоящих конях, мы очень активно работаем над вопросом безопасности», - добавил Роман Коваль.

Турниры будут проводить не только среди реконструкторов, но и среди обычных посетителей.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.