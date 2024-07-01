Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
оксана филиппова интервью
Господин Рейтингомер
экзотика агротуризм
Кабельный потенциал
обзор
вакансий хоть отбавляй
кадры решают всё
Магия слов и музыки
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
где в Пскове получить права
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
достижения фермеров
творог правда и мифы
ENERGY кешбэк-игра
«Банщикам» закон не писан?
выход есть профилактика суицида
 
 
 
ещё Культура 01.07.2024 19:250 Сотни великолучан собрались на фестиваль-марафон «Песни России»   03.07.2024 17:000 Онлайн-брифинг о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». ВИДЕО 03.07.2024 16:470 Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор 03.07.2024 16:300 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор 03.07.2024 16:230 Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку 03.07.2024 16:131 Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре
 
 
 
Самое популярное 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:2910 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 01.07.2024 14:109 Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назначена Ксения Григорьева 30.06.2024 10:411 Фотофакт: новые проделки ошапурков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский»

03.07.2024 15:39|ПсковКомментариев: 1

Крепость из сена вновь соорудят на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Об этом начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Я думаю, все у нас получится, и фестиваль "выстрелит". Мы продумываем боевую программу так, чтобы людям было интересно посмотреть на нюансы исторических поединков. Стоит отметить, что любой средневековый мир - это не только сражения, но и быт: то, как человек жил, в чем ходил, что ел, как создавались вещи. Все это можно будет увидеть на фестивале. Бытовое погружение тоже будет присутствовать. Можно будет посмотреть это все и спросить у реконструкторов детали, посетить мастер-классы», – рассказал он.

Также участники фестиваля из Новгорода проведут мастер-классы по средневековым танцам.

«Естественно, мы хотим объяснить человеку, что Средневековье – мир непростой. Хочется отметить, что мастер-классы имеют очень широкий охват, они есть и для детей, и для взрослых. Так, крепость из сена, которая была в прошлом году, стала хитом. Дети попробуют штурмовать крепость, оборонять ее. Мы соорудили детские катапульты, и также будет детский конный турнир. Разумеется, не на настоящих конях, мы очень активно работаем над вопросом безопасности», - добавил Роман Коваль.

Турниры будут проводить не только среди реконструкторов, но и среди обычных посетителей. 

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.

Фестиваль состоится при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Теги: #Довмонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 95 человек
Сюжет: Фестиваль «Довмонт Псковский» - 2024 Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память – член совета реготделения РВИО Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский» Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский» Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» Приготовить средневековую похлебку смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Площадки для прекрасных дам откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Клуб «Плесков-град» увидят псковичи на фестивале «Довмонт Псковский» Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Узнать особенности раскроя древнерусского кошелька смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» Отчеканить монету сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» Площадки для настоящих мужчин откроют на фестивале «Довмонт Псковский» Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский» Клуб исторической реконструкции «Орден» станет партнером фестиваля «Довмонт Псковский» О быте жителей древнего города узнают гости фестиваля «Довмонт Псковский» Организаторы назвали «изюминку» фестиваля «Довмонт Псковский» Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский» Хрустальный меч получит лучший боец-реконструктор на фестивале «Довмонт Псковский» Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 13 июля Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут»
03.07.2024, 17:120 Роструд рассказал о правилах работы в жару 03.07.2024, 17:000 Александр Котов оценил ход капремонта Плюсской школы 03.07.2024, 17:000 Онлайн-брифинг о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский». ВИДЕО 03.07.2024, 16:580 Первое заседание Общественного совета по молодежной политике прошло в псковском Доме молодежи
03.07.2024, 16:560 Великолучанина наказали за вождение автомобиля без прав под наркотическими веществами 03.07.2024, 16:530 Мошенники втерлись в доверие к жителям Псковской области и завладели почти миллионом рублей 03.07.2024, 16:520 Жителя Печор обязали построить забор вокруг хозяйства со свиньями 03.07.2024, 16:470 Кто сможет посетить фестиваль «Довмонт Псковский» бесплатно, рассказал организатор
03.07.2024, 16:390 Псковская молодежь примет участие в белорусско-российском палаточном лагере «Курган» 03.07.2024, 16:370 Отца малолетних детей в Великих Луках отправили в колонию за серию краж 03.07.2024, 16:300 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится при любой погоде - организатор 03.07.2024, 16:290 За первый месяц марафона «Сила России» в спортшколе «Мастер» прошло более 50 тренировок
03.07.2024, 16:240 Невельчанин предстанет перед судом за смертельное избиение сожительницы 03.07.2024, 16:230 Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку 03.07.2024, 16:190 Исполняющую обязанности старшей медсестры в Великих Луках обвинили в мошенничестве 03.07.2024, 16:170 О перезагрузке системы управления неэффективной особой экономической зоной заявили в Минэкономики
03.07.2024, 16:131 Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре 03.07.2024, 16:072 До миллиона рублей предложено увеличить штраф за непроведение борьбы с борщевиком 03.07.2024, 16:040 Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память – член совета реготделения РВИО 03.07.2024, 16:000 Регионы смогут сами определять особенности электронного голосования на местных выборах
03.07.2024, 15:550 Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО 03.07.2024, 15:480 Жители многоэтажек в Родине хотят сменить управляющую компанию 03.07.2024, 15:430 Камеру фотовидеофиксации могут установить на перекресток Рижского проспекта и Юбилейной в Пскове 03.07.2024, 15:391 Крепость из сена вновь соорудят на фестивале «Довмонт Псковский»
03.07.2024, 15:321 «Беседка»: Являются ли гражданские права и свободы важными ценностями для россиян? ВИДЕО 03.07.2024, 15:281 Лидер клуба «Орден»: «Довмонт Псковский» – единственный фестиваль исторической реконструкции в областном центре 03.07.2024, 15:120 МТС вошла в топ-5 крупнейших ИТ-компаний России 03.07.2024, 15:070 Искусственные дорожные неровности установят в Корытово
03.07.2024, 14:570 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 03.07.2024, 14:460 Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове в октябре 03.07.2024, 14:301 Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне 03.07.2024, 14:150 «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области
03.07.2024, 14:000 Светофор на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской переведут в круглосуточный режим 03.07.2024, 13:520 Александр Котов: Работа автоинспекторов сопряжена с огромной ответственностью за жизнь людей 03.07.2024, 13:412 Игорь Сопов: Для избирательной системы все партии равны 03.07.2024, 13:320 Псков станет городом-участником автопробега «Дороги славы — наша история»
03.07.2024, 13:170 МегаФон подтвердил свой кредитный рейтинг дважды 03.07.2024, 13:162 Правонарушений при проведении митингов в Псковской области становится меньше - Дмитрий Шахов 03.07.2024, 13:050 Смерчи могут образоваться в Псковской области 4 июля 03.07.2024, 13:011 Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах-2024 и малых партиях
03.07.2024, 12:550 Почти 12,5 тысяч детей отдохнут летом в оздоровительных лагерях в Псковской области 03.07.2024, 12:460 Почти каждый третий житель Псковской области учится для того, чтобы сменить профессию 03.07.2024, 12:420 Спортшколе пришлось выплатить компенсацию пострадавшей 5-летней ученице 03.07.2024, 12:325 Мусорный кризис онлайн
03.07.2024, 12:310 Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН 03.07.2024, 12:190 Особый противопожарный режим отменили в Куньинском районе 03.07.2024, 12:090 «Единая Россия» создала совет первичных отделений партии 03.07.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Шаховым
03.07.2024, 12:020 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 июля 03.07.2024, 11:530 Работу особой экономической зоны «Моглино» обсудят в ходе парламентского часа на сессии Собрания 11 июля 03.07.2024, 11:500 В Пскове женщины чаще верят в возможность дружбы с противоположным полом 03.07.2024, 11:470 Двух великолукских стоматологов привлекли к ответственности за навязывание услуг
03.07.2024, 11:340 Пскович украл из магазина набор ножей 03.07.2024, 11:240 Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии 03.07.2024, 11:190 Три автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове 03.07.2024, 10:490 «Беседка»: Являются ли гражданские права и свободы важными ценностями для россиян?
03.07.2024, 10:350 Псковские газовики подвели предварительные итоги работы в первом полугодии 2024 года 03.07.2024, 10:140 В России за сутки на воде погибло кратно больше людей, чем при пожарах 03.07.2024, 10:011 Молодо-зелено 03.07.2024, 09:570 Фотовыставка «Семья в объективе» откроется в Псковской областной библиотеке
03.07.2024, 09:450 Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов 03.07.2024, 09:301 Названы продукты-убийцы для диабетиков 03.07.2024, 09:150 В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости клещевым боррелиозом 03.07.2024, 09:000 Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность белоруса по перевозке сигарет через Псковскую область
03.07.2024, 08:400 Плодоовощная продукция дорожает вопреки сезонности, рассказали производители 03.07.2024, 08:200 В России могут увеличить сроки подачи заявки на патент на изобретение 03.07.2024, 08:000 Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых 03.07.2024, 07:500 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 3 июля, предупредили в МЧС
03.07.2024, 07:420 Великолучанин застал знакомого со своей женой и порезал его ножом 03.07.2024, 07:200 Надежда Бабкина выступит в Гдове 3 июля 03.07.2024, 07:000 День сотрудников Госавтоинспекции отмечается в России 3 июля 02.07.2024, 22:050 В Пскове установят знаки ограничения скорости на улице Ипподромной
02.07.2024, 22:000 Большинство псковичей предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами - опрос 02.07.2024, 21:400 Мошенники выманили у жителей Псковской области более 4,5 млн рублей 02.07.2024, 21:380 Более 50 контейнерных площадок убрано в Пскове 02.07.2024, 21:203 Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru