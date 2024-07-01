Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память – член совета реготделения РВИО

Фестиваль «Довмонт Псковский» поможет сохранить историческую память и позволит детям почувствовать себя участниками Средневековья. Об этом член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Добрынин сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Наша задача — сохранить историческую память, память о славных победах наших предков. Для Пскова значимость личности князя Довмонта сложно переоценить. К сожалению, это пока единственный фестиваль исторической реконструкции непосредственно в Пскове. Современную молодёжь очень сложно увлечь. Эту задачу могут решить фестивали исторической реконструкции. На фестивале посетители могут подержать в руках меч, примерить шлем. Фестиваль поможет детям почувствовать себя участниками Средневековья», – рассказал Олег Добрынин.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.