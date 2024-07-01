Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку

Фестиваль «Довмонт Псковский» в этом году посвятят исключительно XIII веку. Об этом руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден» Игорь Бухаров сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Нужно отметить, что в этом году мы совместно с музеем решили, что фестиваль будет посвящен исключительно XIII веку. Это будет большим отличием и, возможно, музей пошел на какие-то риски. Спасибо им за доверие набора реконструкторов. Я считаю, что именно XIII век должен отражать ту эпоху, которую мы хотим представить на фестивале. Между XIII веком и Довмонтом должен стоять знак равенства», – рассказал Игорь Бухаров.

Он отметил, что из-за этого решения некоторые из участников фестиваля прошлых лет не смогут принять участие в этом году, но организаторы посетили другие фестивали и приглашали реконструкторов оттуда.

«Заявились клубы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, города Выборг, из Твери, Москвы и местные. По последним данным, бойцов будет около 64 человек. Гражданских реконструкторов будет еще больше», – добавил Игорь Бухаров.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.