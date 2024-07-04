Культура

Площадки для детей организуют на фестивале «Довмонт Псковский»

Площадки для детей организуют на фестивале «Довмонт Псковский», который состоится в Псковском кремле 13 июля при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Пока настоящие мужчины сражаются в зрелищных поединках за хрустальный меч, а прекрасные дамы участвуют в различных средневековых активностях, самые юные участники фестиваля могут посетить следующие интерактивные площадки:

«Крепость из сена»

Крепость – очень важное оборонительное сооружение средневекового русского города. Для будущих богатырей на фестивале «Довмонт Псковский» будет построена крепость из сена. Юные участники мероприятия смогут проверить свои силы и «повоевать», облачившись в мягкое снаряжение.

«Историческая игротека»

На фестивале участники смогут познакомиться с настольными играми, которые были популярны ещё во времена княгини Ольги! Посетители игротеки погрузятся в увлекательный мир настольных игр древности, смогут познакомиться с их историй, узнают, как игры попали на Русь, увидят археологические находки шашек и даже научатся играть в игру «Мельница» и «Тавлеи».

«Музейная мастерская»

Участники мастер-классов Музейной мастерской, которая будет работать на фестивале «Довмонт Псковский» смогут изготовить своими руками обережные куклы из ткани, познакомиться с технологией набойки по ткани, создать игрушку из джутовой нити и многое другое.

«Деревянные игрушки» (уличные игры)

На фестивале для всех желающих будут организованы уличные игры. Вы сможете испытать и показать свою ловкость, хитрость и меткость. Будет интересно не только детям, но взрослым!

«Школа рыцарства»

На площадке самые маленькие участники фестиваля смогут показать свою удаль, смелость и ловкость, проходя специально подготовленную полосу препятствий. Самые и умелые гости примут участие в турнире.

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00.