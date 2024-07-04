Культура

Снаряжение всадников и коня нашли на раскопках в Выбутах

Работы на раскопе №9 в погосте Выбуты в Псковском районе завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

Работы на этом участке предваряли строительство монумента и продолжались несмотря на жару и ливни. Изучены следы сооружений начального периода заселения данной территории.

«Находки из сооружений представлены фрагментами лепной гладкостенной керамики и синхронных им находок, которые уверенно можно отнести ко второй половине I тысячелетия нашей эры. Следующий этап функционирования поселения относится ко второй половине X - первой половине XI века и представлен находкой глубокой материковой ямы, вероятно являвшейся частью постройки», - поделились археологи.

Культурный слой XII-XIII веков хорошо сохранился по всей площади раскопа. Среди находок этого этапа выделяются предметы, связанные со снаряжением всадника и коня: фрагменты удил и шпора, а также находка прекрасно сохранившегося лезвия косы.

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«Вместе с раскопом завершилась и практика студентов-историков псковского университета. Ребята потрудились на славу. Желаем им хорошего отдыха и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - отметили археологи.