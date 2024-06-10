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На месте археологических раскопок в Выбутах поставят монумент в честь бойцов СВО

На погосте Выбуты Псковского района завершился первый этап археологических раскопок. Практически месяц археологи исследовали небольшой участок земли. Это территория, на которой возведут монумент в честь бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты-2024» организованна на средства, выделенные из резервного фонда губернатора Псковской области.

На данный момент полностью изучен участок площадью 50 метров квадратных, еще несколько участков ждут продолжения работ. Грунт не только тщательно перебирался, но и промывался, чтобы не пропустить даже самых крошечных артефактов.

Археологи в этом сезоне сделали множество интересных открытий, среди которых бусины, кольцо и некоторые другие предметы. Специалисты вышли на отметку X века.

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«За время работы у археологов появился новый друг – местный кот. Он с большим интересом наблюдал, что происходит на раскопе, охранял палатки, инспектировал находки, слушал лекции, а главное - обрел хозяйку и новый дом, ведь к археологам бедолага прибился не зря: по-видимому, котейку в эту местность вывезли и бросили. Какое-то время он жил у Ильинской церкви. Теперь всё счастливо разрешилось», - рассказала Наталья Федорова.

Уже в июле будет исследоваться вторая площадка.

«Работа нелегкая, условия непростые: несмотря на жару, грозы и ливни раскопки шли полным ходом. Есть ребята, которые приезжают на раскопки не первый год, им это нравится. Проживают в лагере, расположенном около места проведения раскопок. В работе экспедиции приняли участие более 35 волонтёров из разных городов России», - добавила глава района.

Ранее сообщалось, что утверждены концепции мемориальных комплексов по увековечению памяти погибших защитников Отечества в Выбутах и Белом Мхе.