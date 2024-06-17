3D-модель найденной в Выбутах косы представили археологи

3D-модель косы, которую удалось найти во время первого этапа археологической экспедиции в погосте Выбуты Псковского района, представили археологи. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Археологическое общество Псковской области» / «ВКонтакте»
«Коса из Выбут, обнаружена в слоях XII-XII веков», - сообщили археологи. 3D-модель косы доступна по ссылке.
Ранее сообщалось, что во время раскопок обнаружили в том числе артефакты X века.
Второй этап археологической экспедиции в погосте Выбуты Псковского района пройдет с 15 июля по 3 августа. Идет набор волонтеров.
В Выбутах исследуют небольшой участок земли. Это территория, на которой возведут монумент в честь бойцов специальной военной операции.