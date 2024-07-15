Культура

Этно-фолк-группа Bee Celtic выступит на фестивале «Железный град» в Изборске

Этно-фолк-группа из Санкт-Петербурга Bee Celtic выступит на фестивале военно-исторической реконструкции «Железный град» 3 августа в 15:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

Коллектив исполняет народные песни, средневековые баллады, авторские композиции, а также хиты этно-групп в собственных аранжировках.

После выступления группа проведет мастер-классы по народным средневековым танцам. Фестиваль завершится концертом группы в 18:00.