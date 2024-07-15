Культура

Опубликована программа фестиваля реконструкции «Железный град» в Изборске

Опубликована программа фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который пройдет 3 августа в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Клубы исторической реконструкции из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Белгорода воссоздают события XIV – XVII веков, дают возможность «погружения» в эпоху средневековья, знакомят с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов, рассказали в музее.

Основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, пеший турнир, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.