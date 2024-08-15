Культура

Полосу препятствий предложит пройти псковичам на празднике «Воевода Шуйский»

В эту субботу, 24 августа, на территории у Покровской башни в Пскове пройдет исторический праздник «Воевода Шуйский». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в программу входят, в частности, спортивные мероприятия «Ратный триатлон» и состязание по метанию сулиц. Записаться на турниры можно будет в день праздника у организаторов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Все гости праздника «Воевода Шуйский» смогут попробовать себя в метании сулиц, так называлось древнее метательное копье малых размеров и ограниченной массы,. На площадке будет работать суличный тир. Также организуют турнир по метанию сулиц. Участников разделят на две возрастные группы: дети от 10 лет до 14 лет; дети и взрослые от 15 лет. Допускается не более 10 участников в каждой возрастной группе.

Победители в каждой номинации получат призы от организаторов исторического праздника «Воевода Шуйский».

«Ратный триатлон» подразумевает погружение в эпоху XVI века, а оно, как отмечают организаторы, невозможно без фехтования саблей, ударов копьём и взмахов бердыша. Каждый желающий, вне зависимости от возраста, сможет пройти полосу препятствий и показать свои умения в обращении с муляжами оружия.

А детям в возрасте от 7 до 14 лет предложат побороться за специальный приз и принять участие в состязании «Ратный триатлон». Каждому участнику турнира будет необходимо пройти три этапа полосы препятствий.

1 этап: безошибочно нанести копьём удары по мишени.

2 этап: показать умения во владении саблей, сбивая цели, стоящие на столбах.

3 этап: поразить цель бердышем, внимательно слушая команды ведущего.

Участник, прошедший все этапы за максимально короткое время и с совершением минимального количества ошибок, побеждает в турнире и получает приз от организаторов исторического праздника.

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.