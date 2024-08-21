Общество

Гости праздника «Воевода Шуйский» посетили исторический лекторий в Покровской башне Пскова

В рамках праздника «Воевода Шуйский» состоятся исторический лекторий «Покровский угол во время Баториевой осады». Как сообщили Псковской Ленте Новостей, он прошел в пространстве Покровской башни Пскова.

Также на территории праздника работали другие интерактивные образовательные площадки. В частности, прошла необычная экскурсия общества исторической реконструкции «Терция», в рамках которой у них будет уникальная возможность детально изучить походный лагерь XVI-XVII веков. Гости праздника узнали, каков был быт солдат в походном лагере в XVI-XVII веков, чем питались солдаты и где они спали.

Напомним, что сегодня состоялся исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах. Местом проведения традиционно стала территория у Покровской башни.

Организаторами мероприятия являются Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.