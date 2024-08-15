Культура

Более 700 человек посетили праздник «Воевода Шуйский» в Пскове

Более 700 человек посетили праздник «Воевода Шуйский» в Пскове 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В субботу на территории Покровского угла Псковского музея-заповедника традиционно состоялся исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах.

В этом году праздник прошел особенно масштабно. Окунуться в атмосферу XVI века пришли более 700 человек.

Организаторами праздника традиционно выступали Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

На открытии праздника присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Олег Добрынин, а также директор Псковского городского молодежного центра Виктор Рулев. Они поприветствовали гостей и отметили важность проведения подобных мероприятий.

«Сегодня я не могу сказать, что это праздник, я не могу сказать, что это фестиваль. Это памятный, знаковый день в истории Отечества. Ведь та земля, на которой мы стоим – это в полном смысле слова наша кровная земля. Нам кажется, что история очень далека от нас, что все эти события проходили так, давно и они где-то сухие лежат на страницах учебников. Но это не так. Сегодня во время литии прозвучали подлинные имена защитников Пскова. Очень важно, чтобы мы чувствовали свою сопричастность, очень важно чувствовать себя наследниками, продолжателями. Мы – россияне, люди, на плечах которых лежит ответственность за огромную страну», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Праздник проходил во внутренней части крепости на территории Покровского угла. После торжественного открытия, где, помимо приветствия организаторов, гостей ждало выступление вокальной группы «Гайтан».

Далее началась работа площадок праздника. Гости смогли посетить множество различных мастер-классов на любой вкус, отлить пулю, изготовить монету, услышать историческую лекцию, принять участие в суличном турнире и показать свою удаль в ратном триатлоне.

В течение всего праздника на территории Покровского угла располагался военный лагерь исторического общества «Терция», где можно было узнать и увидеть, как проходил быт наших предков в XVI веке. В ходе показательных выступлений реконструкторы рассказали гостям тонкости военного дела и снаряжения той эпохи, продемонстрировали механику выстрела из мушкета.

В этом году на празднике была представлена обширная детская программа. У юных гостей была возможность получить новые знания и умения на различных мастер-классах музейной мастерской, сыграть в средневековые игры, написать письмо пером, создать оберег для воина, а также принять участие в эпических поединках на спортивных мечах.

Завершился праздник музыкальным выступлением фолк-рок группы «Вольный ветер». Музыканты уже не первый раз украшают события Псковского музея-заповедника своими произведениями.