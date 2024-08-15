В Пскове опубликована программа исторического праздника «Воевода Шуйский»

В Опочецком округе произошло два пожара за день

Премию 50 тысяч рублей начнут получать псковские педагоги за подготовку стобалльников и призеров всероссийских олимпиад

Освещение пропало на набережной реки Великой в Пскове из-за сбитой опоры ЛЭП

Вылет самолета авиарейса Москва — Псков задерживается более чем на 2 часа

В Бежаницах мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Пенсионеры и инвалиды в России с 2025 года получат автоматическую выплату