В Пскове опубликована программа исторического праздника «Воевода Шуйский»

Стала известна полная программа проведения исторического праздника «Воевода Шуйский», который состоится в Пскове 24 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Программа исторического праздника «Воевода Шуйский»:
- 10:40-11:00 – Лития у храма Покрова и Рождества от Пролома;
- 11:00-11:30 – Открытие исторического праздника, выступление вокальной группы «Гайтан»;
- 11:30-16:30 – Работа интерактивных площадок и «Музейной мастерской»;
- 12:00 и 16:30 – Выступления общества исторической реконструкции «Терция»;
- 12:30 – Состязание среди посетителей «Ратный триатлон»;
- 13:00 и 14:30 – «Рекрутская школа» (пикинерский и мушкетерский интерактивы);
- 13:30 и 16:00 – Экскурсии по Покровскому углу;
- 14:00-14:30 – Мастер-класс по историческим танцам от студии «В удовольствие»;
- 14:30-15:00 – Экскурсия по историческому лагерю общества «Терция»;
- 15:00 – Состязание среди посетителей по метанию сулиц;
- 15:00-15:45 – Исторический лекторий «Покровский угол во время Баториевой осады»;
- 17:00 – Закрытие исторического праздника, выступление музыкального коллектива «Вольный ветер».
Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.