Культура

Выставка «Постижение времени» открылась в псковском Доме офицеров

Выставка художника Александра Федорова «Постижение времени» открылась в Доме офицеров в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставили в Доме офицеров

Живопись Александра Федорова выполнена в стиле политекстурной акварели. Сам художник с ранней весны и до поздней осени живёт и творит на хуторе в Печорском округе, при этом ведёт бурную выставочную деятельность.

Художник является членом Петербургского отделения Союза художников России, Санкт-Петербургского общества акварелистов и Международной ассоциации искусствоведов.

Увидеть выставку в Пскове можно по адресу: улица Комдива Кирсанова, 5.