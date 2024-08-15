Культура

Группа «Три дня дождя» дала бесплатный концерт на Савкиной горке в Пушкинском заповеднике

На старинном городище Савкина горка в составе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» впервые состоялся акустический концерт под открытым небом. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вчера, 4 сентября, вечером, перед пушкиногорцами, а также гостями Святогорья из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Великих Лук выступила молодёжная музыкальная рок-группа «Три дня дождя». В музее уточнили, что коллектив в эти дни находится в псковских пушкинских местах и работает над своим новым альбомом.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Музыканты исполняли свои композиции, сидя перед часовней на Савкиной горке. Слушатели — по преимуществу, молодёжь, на которую и «работает» группа — устроились вокруг, кто сидя, кто стоя, и вовсю подпевали парням и азартно снимали всё происходящее на мобильные телефоны. Первоначально музыканты анонсировали 45-минутное выступление, однако по истечении этого времени объявили небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, а после продолжили петь.

В музее напомнили, что лидер коллектива, музыкант Глеб Викторов уже был гостем «Михайловского» в нынешнем году. В частности, он выступил в качестве ключевой фигура в проекте компании «Русский Консьерж» — художественно-документальном фильме «Муки», часть материала для которого отсняли в Пушкинском заповеднике.

Концерт группы «Три дня дождя» на Савкиной горке был свободным для всех желающих.

Напомним, что рок-группа «Три дня дождя» была основана в 2019 году в городе Кызыле (Республика Тыва), а в 2024 году одержала победу в номинации «Лучшая группа» (также номинировалась на «Прорыв года» и «Лучший альбом»).