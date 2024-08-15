Культура

Представители народа сето принимают участие в фестивале «Напевы северного ветра» в Петербурге

Творческие коллективы народа сето принимают участие во Всероссийском фестивале художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра», который проходит в Санкт-Петербурге. На фестиваль отправились ансамбль «Каарахельбе» и Детский этнографический ансамбль Tsirgukõsõ («Птенцы»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Представители народа сето приняли участие в торжественном открытии фестиваля на площадке ФГБУК «Российский этнографический музей», где выступили перед гостями и представили им сетоский оберег - сыльг.

Этнографический ансамбль «Птенцы» и музейный ансамбль «Каарахельбе» также стали слушателями конференции, посвященной «Культурному наследию коренных народов Российской Федерации как основе формирования, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей».





Семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе» был создан в 2022 году в деревне Паниковичи Печорского района. Всё началось с того, что Эне Семеновна Лыйв решила обучить сетоской песне дочь Юлю и трёх своих внучек. Сейчас в ансамбле девять человек, среди них – сотрудники Музея-усадьбы народа сето. Молодой коллектив уже несколько раз выступал за пределами региона, а сейчас достойно представляет свою культуру на фестивале.



Все желающие могут услышать традиционные песни сето и других финно-угорских в Гатчине (Ленинградская область) завтра, 7 сентября. Концерт начнётся в 13:00 в Приоратском парке.

Фестиваль «Напевы северного ветра» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Организаторами фестиваля выступают Дом народного творчества Ленинградской области и филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».