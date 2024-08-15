Культура

В Пскове открыта регистрация на традиционный Сретенский бал

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь Пскова и Псковской области присоединиться к участию в проекте «Сретенский бал: традиции, культура, наследие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Проект посвящён празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи. В этом году Сретенский бал — это не просто молодёжный танцевальный вечер, а целый социально-культурный проект, который будет включать в себя три больших блока: социально-культурное, образовательное и конкурсное направления.

В рамках проекта участники смогут посетить выездную экскурсию в Псково-Печерскую духовную семинарию в Печорах, где им подробнее расскажут о празднике Сретения. Также для них проведут интерактивные квест-экскурсии в Доме Беклешова и мастер-классы по бальному этикету от экспертов.

Одним из важных мероприятий станут репетиции танцев с профессиональным хореографом, который обучит танцующие пары 20 танцевальным этюдам. Посещение репетиционных занятий будет влиять на участие в заключительном торжественном Сретенском балу, всем участникам необходимо будет посетить не менее 7 из 15 занятий.

Мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжь и Росмолодёжь.Гранты.

Партнёрами мероприятия являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Псковский городской молодёжный центр, стадион Машиностроитель», Псковская епархия, Псковский молодёжный центр, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Студия исторического и социального танца «Госпожи Макаровой», Театрально-концертная дирекция Псковской области.

О ближайших датах репетиций и других мероприятий будет сообщено в сообществе Сретенского бала «ВКонтакте» и на сайте.

Заполнить заявку на участие можно, перейдя по ссылке.