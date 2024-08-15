Старинную шпору с Михайловского раскопа показали псковские археологи

Псковские археологи ходе Михайловского 8 раскопа в 2023 году нашли бронзовую никелированную шпору с гладким колесиком, сохраняемыми ремнями и пряжками крепления 30-х годов XX века. Фото находки опубликовали в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото: «Псковская археология»
«Часто, работая во дворах исторических зданий нового времени, мы фиксируем в раскопах мусорные ямы конца XIX-п.п. XX в. Из этих ям происходит масса интересных находок: аптекарские бутылочки, битая (иногда и целая) посуда, помадные баночки, фарфоровые фигурки, монеты и так далее», - поделились археологи.
Из подобной ямы на раскопе на Михайловском 8 раскопе в городе Пскове происходила бронзовая никелированная шпора с гладким колесиком, сохранившимися ремнями и пряжками крепления. Такие шпоры использовались начальником состава рабочей-крестьянской Красной армии в 30-е годы XX века, пояснили археологи.