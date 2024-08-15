Культура

Петербургский художник подарил свои работы Псковскому музею

Известный художник, член правления Санкт-Петербургского Творческого союза художников Виктор Сиренко передал в дар Псковскому музею-заповеднику свои работы, посвященные русским классикам А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю, и другие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Творчество петербургского художника Виктора Сиренко хорошо знакомо псковичам – он неоднократный участник выставок в Псковском музее-заповеднике и на других площадках города. Подаренные им работы, скульптуры «Видящие могут сказать» и «За звездой», представлены в постоянной экспозиции картинной галереи.

Виктор Сиренко – художник, работающий в разных видах и техниках изобразительного искусства. Одна из сфер его интересов – графика. В 2024 году автор подарил Псковскому музею более двадцати графических листов, выполненных в технике монотипии.

Этот вид печатной графики предполагает нанесение краски на гладкую поверхность, после чего на бумаге делается оттиск изображения, которое создается на внешней стороне листа с помощью карандаша или другого рельефного инструмента. Каждый штрих, каждое касание поверхности бумаги кончиками пальцев – все пропечатывается на соприкасающейся с красочным слоем стороне листа. От силы нажима зависит яркость линейного рисунка и сила тона растушевываемого пятна. Таким образом, каждый отпечаток всегда получается единственным, уникальным и несет в себе неповторимое движение руки автора.

Среди подаренных музею работ – листы из разных серий – автопортрет, абстракция, ню, цикл работ, посвященных русским классикам А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю, созданные в 2022-2024 годах.

Сочной, выразительной линией выведена привлекательная округлость форм обнаженной женской фигуры. Образ, лишенный детализации, настолько ёмок, что через пластику тела героини считывается не только душевное состояние, но и ее возможная история. Легкость исполнения рисунков (на «одном дыхании») есть результат неустанных поисков художника наиболее точной версии воплощения замысла, зафиксированного в номере варианта оттиска в нижней части каждого листа.

Интересны листы с пейзажами – приведенные к вполне ясной линейной формуле они сохраняют убедительность передачи первозданной силы природы.

Серия, посвященная образам классиков русской литературы – А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, высоко ценившими литературный талант друг друга, решается автором не без ноты иронии. Одновременно, особым мистическим настроением пронизаны листы с изображением Гоголя, в частности – загадочный портрет писателя со склоненной головой и стоящим рядом неопределяемым существом, своеобразным alter ego человека гениального и глубоко страдающего.

На листах тончайшей бумаги теплого песочного оттенка чередой линий, штрихов и мягких растушеванных пятен рождаются оригинальные и убедительные образы, отсылающие то к эстетике японской гравюры, то к живым линейным рисункам Матисса и Модильяни.

Напомним, Виктор Сиренко - член правления Санкт-Петербургского Творческого союза художников, председатель секции ДПИ, участник многих российских и зарубежных выставок. Работы находятся в собраниях музеев России и за рубежом, в частных коллекциях и собраниях Европы, Японии, Америки, Австралии.