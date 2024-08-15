Культура

Русский театр Удмуртии покажет псковичам спектакль «Дама Пик»

Русский драматический театр Удмуртии, обменные гастроли с которым проведет Псковский театр драмы в октябре, покажет в Пскове один из своих хитов – спектакль главного режиссера Якова Ломкина по мотивам пушкинской «Пиковой дамы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

В спектакле «Дама Пик» Яков Ломкин объединил известную повесть со «Сценой из Фауста» и рассказал историю искушения Германна как историю о сделке с дьяволом. Спектакль отличают фантазийные костюмы, эффектная хореография, запоминающееся музыкальное сопровождение и современность звучания классического текста.

«Приходя в театр, зритель хочет, во-первых, чтобы его удивляли, во-вторых, чтобы ему рассказали историю, в-третьих, хочет испытать яркие эмоции», – говорит режиссер. Все эти составляющие есть в «Даме Пик», обещают создатели.

Спектакль будет показан 22 и 23 октября на большой сцене Пушкинского театра в Пскове. Он также доступен для покупки по «Пушкинской карте». Завершится гастрольный тур 27 октября спектаклем «Король Лир». Трагедию Шекспира в Ижевске поставил петербургский режиссер Петр Шерешевский (автор псковского спектакля «Ревизор»), один из заметных современных постановщиков. Роль Короля Лира в спектакле исполнит Николай Николаевич Ротов, блистательный артист старшего поколения, номинированный за эту роль на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Также Русский драматический театр Удмуртии выбрал для выступления в Пскове брутальную комедию «Только для женщин» в постановке главного режиссера Якова Ломкина и иронический детектив «Ножницы» в постановке Владимира Золотаря, однако на оба спектакля билеты уже закончились.

Яков Ломкин – режиссер, актер, педагог. С 1999 года состоял в труппе театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. В качестве режиссера выпустил более 50-ти спектаклей в театрах Москвы, Челябинска, Рязани, Ижевска, Ставрополя, Норильска. С 2017 года – главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии. Сегодня это активно развивающийся театр, имеющий прекрасную репутацию в российском театральном сообществе, приглашающий режиссеров разных школ и направлений. Спектакли театра неоднократно становились участниками и лауреатами российских и международных фестивалей. Директор театра – заслуженный работник культуры РФ Стелла Кудрявцева