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«Задача на вырост»: режиссер из Удмуртии рассказал об обучении артистов

Работа режиссера в театре - это, в том числе, и педагогическая деятельность. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в программе «Подстрочник» рассказал режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин.

«Я могу дать актеру своего рода материал "на вырост". Это не только режиссерская, но и педагогическая деятельность», - рассказал гость студии.

Яков Ломкин отметил, что для него важно, чтобы был зазор между личностью артиста и тем персонажем, которого он играет, и тогда, вливаясь в роль, актер будет приобретать новые краски для себя и раскрывать себя по-новому.

«В провинциальных театрах очень часто на актера наклеивают ярлык или определяют на "полку". А мне важно, чтобы артисты получали новый материал, который их развивает. Это отдельная профессия главного режиссера. В целом, когда у тебя есть возможность дать шанс и возможность проявиться актерским талантам, да еще и развить их - это отдельный режиссерский десерт», - отметил Яков Ломкин.