Сцена / Обзоры

Сон в осенний вечер

С наступлением темного времени года, назло ранним сумеркам и мокропогодице культурная жизнь в Пскове неистово закипает. Залы так и манят зрителей и слушателей премьерами, фестивалями и гастролями всяческих звезд.

С 22 по 27 октября был настоящий духовный пир для театралов: каждый уважающий себя культурный человек отправился на спектакли Русского драматического театра Удмуртии в Псковском театре драмы.

Масштабы популярности этих показов впечатлили - полные залы, бурное обсуждение увиденного в социальных сетях и очереди в кассах перед началом каждого спектакля - вдруг кто откажется прийти и удастся «урвать» счастливый билет за пять минут до премьеры.

Три из четырех привезенных постановок можно назвать легкими для восприятия.

Псковичам они понравилось: народ оценил и комедии, и мистику, даже песня группы Rammstein в контексте отсылок к А.С. Пушкину не возмутила общественность (а она нынче страсть как чувствительна ко всему нетрадиционному и европейскому).

Завершились гастроли на иной ноте - спектаклем «Король Лир». В афише жанр постановки был описан как «сон без антракта по мотивам трагедии В. Шекспира». Формулировка «по мотивам» уже может вогнать почитателей классического театра в культурную фрустрацию, однако в описании к этой работе нашлось кое-что поострее – «режиссер Петр Шерешевский». О, как это имя гремело в нашем городе со дня премьеры его «Ревизора» в 2018 году! А во второй раз оно потрясло уже ковидный Псков в 2020-том, когда грянул новый спектакль «Село Степанчиково и его обитатели», созданный по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского.

Опустим достижения Петра Юрьевича на театральном поприще, речь не о них, а о том, какое неизгладимое впечатление обычно оставляет талант этого автора в сердцах и душах зрителей. В общем, Шерешевского у нас помнят и знают многие. Может, поэтому по пути к новым впечатлениям кто-то из гостей решил прикупить напитков и закусок в театр? Пока на сцене престарелый король Лир тихо сходил с ума первые минуты спектакля, на балконе происходило свое действо – смачное открывание железных банок с чем-то газированным, сдавленный смех и настойчивый повторяющийся телефонный звонок в чьей-то сумке (или сумках?). Такое вот торжество жизни по Шекспиру! По счастью действо силами посетителей дрампуша шло недолго и скоро все внимание получило происходящее на большой сцене. Если очень кратко было там следующее (перечень может быть неполным): подвешанный шкафогроб, молоток, кабельные катушки (вы их точно видели в «Каштанке»), артисты в монохромных костюмах, железная кружка, три стаканчика мороженого, настольная лампа, пишущая машинка, мятое письмо, черная изолента и с десяток мешков, набитых чем-то мелким и пластиковым, напоминающим издалека рис. Эта неопределяемая субстанция была и морским песком, и морской водой, и просто водой, и едой, и роковым наследством - в общем, сыграла главную роль из реквизита.

А Николай Николаевич Ротов блестяще исполнил роль короля Лира, ужасая зрительный зал от самого начала до самого конца спектакля, почти два часа. Вообще если очень грубо сказать – пластикового риса и Николая Николаевича было бы довольно, чтобы изобразить хтонический ужас неизбежности смерти. Но в постановке зрителю нужно было увидеть и мерзость подлости живого человека, потому явились и другие артисты, и переплетение фантазии и реальности.

Хочется назвать представленную работу Петра Шерешевского набором из удачных фраз Шекспира, визуальных штампов конечности жизни и фатальности судьбы (жернова/колеса времени, дочери-парки и т.д.) и душещипательных музыкальных фрагментов в исполнении Леонида Федорова из группы «АукцЫон». Все эти составляющие соединены по-шерешевски. Вот и весь рецепт! Да – в этот раз почти без порно и китча.

Резюмируя, отметим, что «Король Лир» - идеальная постановка для сезона осенней депрессии, у кого в этом году она не случилась, ушли со спектакля с покерфейсом. До кого долетел пластиковый рис, возможно, прониклись больше.

Судить об общей атмосфере зала после поклонов артистов было сложно, не исключено, что все самое главное происходило в сердцах и душах людей, ведь смерть – это тема личная, человек в ней куда более одинок, чем в отзыве на спектакль Шерешевского.

Дина Дабришюте

Фото: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина