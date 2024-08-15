Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» и праздник «Воевода Шуйский» пройдут в 2025 году

Псковский музей-заповедник определил даты самых масштабных событийных мероприятий в 2025 году: фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» и исторического праздника «Воевода Шуйский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Довмонт Псковский» пройдет в стенах Псковского кремля 28 июня 2025 года. Гостей и участников праздника ждут историческая ярмарка, показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековая музыка, мастер-классы, площадки для детей и взрослых и конечно, турниры в различных номинациях. Самыми зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный обороне Пскова от войск Стефана Батория, пройдет в Пскове 23 августа 2025 года. Местом проведения традиционно станет территория у Покровской башни.

На протяжении всего дня гости смогут посетить различные интерактивные площадки, где можно испытать ратные навыки на поле боя. После славной битвы свой досуг можно скрасить настольными играми, мастер-классами, посещением ярмарки и созданием ремесленных диковин.

Организаторами мероприятий выступают ФГБУК «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», РО РВИО в Псковской области, МБУ «Псковский городской молодежный центр».