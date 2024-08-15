Культура

Памятник Арине Родионовне доставлен в Пушкиногорье

Скульптурная композиция, изображающая няню Пушкина Арину Родионовну Яковлеву (Матвееву), доставлена в Пушкиногорье. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», напомнив, что официальное открытие памятника на площадке перед Литературным отелем «Арина Р.» в деревне Бугрово запланировано на уже на 13 октября.

Фото Снежаны Морозовой с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

В музее уточнили, что автор памятника — скульптор, уроженец Саратова, а сейчас петербуржец Дмитрий Кривоносов. Его работа победила в конкурсе, который ещё в канун 2017 года в канун нового 2017 года совместно объявили Пушкинский заповедник и ООО «Литературные отели». Тогда на конкурс поступило 17 проектов, выполненных профессиональными скульпторами, архитекторами, художниками из обеих столиц, а также из Ногинска, Стерлитамака, Оренбурга. Через полгода, в дни LI Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском» была организована выставка макетов, а уже в августе 2017-го жюри большинством голосов определило победителя.

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Церемония открытия памятника пушкинской мамушке, как поэт назвал Арину Родионовну в одном из своих стихотворений, 13 октября назначена на 12.00 и на неё приглашают всех жителей и гостей Пушкиногорья.