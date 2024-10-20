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Культура

Об императорах и капусте: интернет-пользователям доступна новая «Михайловская пушкиниана»

21.10.2024 15:33|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 104-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Алексея Мищенко «Петровское. Парк» (1965) из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в новой книге, которая называется «Реставрационные работы в мемориальных парках», собраны материалы традиционной научно-практической конференции «Сады и парки России» памяти Валентины Агальцовой. Эта конференция состоялась в Пушкинском заповеднике в апреле нынешнего года, то есть почти четверть века спустя после окончания самых масштабных реставрационных работ в музее-заповеднике, и собрала многих специалистов, так или иначе участвовавших в этих работах, особо отметили в «Михайловском».

Сборник объединяет в себе 24 статьи и заметки. «Работа с живыми представляющими мемориальную ценность объектами — парками и садами — специфична: всякое дерево имеет свой срок жизни, и восстановить, отреставрировать, законсервировать его, как это делается с другими материальными мемориями, невозможно. Тем более трепетное отношение вызывают старовозрастные деревья — современники поэта и свидетели его эпохи», — подчёркивает редактор «Михайловской пушкинианы» Ольга Бахтина, добавляя, что тем большее уважение заслуживает труд людей, занимающихся старинными парками: сложная и очень честная, не эфемерная работа во имя красоты.

Ожидаемо значительная часть материалов нового сборника посвящена истории мемориальных парков — от их разбивки в XVIII—XIX столетиях до реставрации и использования уже в наше время. Речь идёт о таких образцах садово-паркового искусства, как Александрия и Монрепо, как парки в усадьбе Д. И. Менделеева «Боблово» или в подмосковных пушкинских «Вязёмах», в репинских «Пенатах», об Остафьево и Павловске. Псковский регион в этом ряду представлен не только садами собственно Пушкинского заповедника, но и парком бывшего имения Гораи (Островский район). Рассказывая об этой усадьбе, автор публикации, заместитель директора местной средней школы Марина Ляшкевич пишет: «Каменный господский дом с зелёной плоской крышей и стеклянным куполом располагался на вершине холма... Отсюда открывалось всё великолепие вида на цветочный партер и итальянский парк с "затеями", аллеями и однорядными посадками лип мелколистных, привезённых из Италии. <…> Дом был так красив, что сам император Николай Павлович, проезжая мимо Гораев, любовался им».

Важно, что жизнь садов зачастую показана через призму жизни и характеров их устроителей и владельцев (см., например, публикацию научного сотрудника музея-усадьбы «Тригорское» Сергея Пинчука «О том, как Александр Вындомский ревень выращивал, “имея склонность к ботанике“»). Разумеется, что такие статьи и заметки читаются как широким кругом читателей, так и представителями профессионального сообщества с особенным интересом, отметили в музее.

Есть в сборнике и публикации, которые могут оказаться полезными устроителям новых парков. К примеру, начинающим специалистам полезно будет взять на заметку сведения из статьи «Капуста как базисный элемент декоративного огорода», подготовленной для выступления на михайловской конференции и, позднее, для публикации в сборнике Еленой Кузьменко, начальником участка «Территория у дворца Петра I» в Петергофе. В предисловии к сборнику (его автор — главный организатор чтений, главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик) читаем: «Большой интерес вызвала конференция у коллег, только начинающих свою деятельность, у тех, кто хотел поучиться работе с историческими мемориальными парками у специалистов со стажем».

В музее также уточнили, что объём новой книги из серии «Михайловская пушкиниана» — 20,5 печатного листа, или 328 страниц. Её бумажная версия свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется издание бесплатно. В электронном виде этот сборник, как и все ему предшествовавшие, доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». 

Теги: #Пушкин #Михайловская пушкиниана
Источник: Псковская Лента Новостей
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