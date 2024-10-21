Русский драмтеатр Удмуртии сыграл «Даму Пик» в Пскове. ВИДЕО

Псковская область заняла 59 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова водка дорожает, повышаются акцизы...

С пневмонией в псковскую инфекционку с начала учебного года госпитализировали 268 детей