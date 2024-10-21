Русский драмтеатр Удмуртии сыграл «Даму Пик» в Пскове. ВИДЕО

Спектаклем «Дама Пик» открылись гастроли Русского драматического театра Удмуртии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.
Видео: Тelegram-канал «DRAMPUSH»
Режисер спектакля Яков Ломкин. Художник-постановщик – Виктор Герасименко, хореограф – Александр Исаков-Янчевский, ассистент художника по свету – Денис Куприянов.
«Публика встретила гостей громкой овацией. Благодарим труппу и постановочную команду и ожидаем следующей встречи завтра!», - отозвались о спектакле в театре.
В главных ролях: народный артист Удмуртской Республики Михаил Солодянкин (Мефистофель, Графиня, Томский, Чекалинский), Кирилл Когуров (Фауст, Германн), Александра Олвина (Лиза).
«Большие гастроли» реализует Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.