Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Иван, белиссимо!
Навстречу переменам бесплатное обучение
босиком по траве
велик могучим русский языка
Репортаж За достойный труд
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
животноводство в Новосокольниках
 
 
 
ещё Культура 21.10.2024 21:333 Илианна Петрова назначена врио председателя комитета по культуре Псковской области 22.10.2024 22:080 Русский драмтеатр Удмуртии сыграл «Даму Пик» в Пскове. ВИДЕО 22.10.2024 21:320 Студентка колледжа искусств стала участницей всероссийского концерта для незрячих 22.10.2024 21:260 Псковский музей помог в поисках Вороньего камня 22.10.2024 21:020 В Пскове стартует отбор чтецов 22.10.2024 19:400 Мероприятия ко Дню памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском музее
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 15.10.2024 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль 15.10.2024 13:340 Пять школ Пскова закрыли на карантин
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Русский драмтеатр Удмуртии сыграл «Даму Пик» в Пскове. ВИДЕО

22.10.2024 22:08|ПсковКомментариев: 0

Спектаклем «Дама Пик» открылись гастроли Русского драматического театра Удмуртии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина.

 

Видео: Тelegram-канал «DRAMPUSH»

Режисер спектакля Яков Ломкин. Художник-постановщик – Виктор Герасименко, хореограф – Александр Исаков-Янчевский, ассистент художника по свету – Денис Куприянов.

«Публика встретила гостей громкой овацией. Благодарим труппу и постановочную команду и ожидаем следующей встречи завтра!», - отозвались о спектакле в театре.

В главных ролях: народный артист Удмуртской Республики Михаил Солодянкин (Мефистофель, Графиня, Томский, Чекалинский), Кирилл Когуров (Фауст, Германн), Александра Олвина (Лиза).

«Большие гастроли» реализует Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 112 человек
22.10.2024, 22:080 Русский драмтеатр Удмуртии сыграл «Даму Пик» в Пскове. ВИДЕО 22.10.2024, 22:000 Видеоигры могут помочь развить полезные для жизни и карьеры навыки, заявил эксперт 22.10.2024, 21:400 Псковское управление ФСИН подвело итоги работы оперативно-режимных служб 22.10.2024, 21:320 Студентка колледжа искусств стала участницей всероссийского концерта для незрячих
22.10.2024, 21:260 Псковский музей помог в поисках Вороньего камня 22.10.2024, 21:200 Более 21 тысячи псковичей пользуются сервисом «Госуслуги. Дом» 22.10.2024, 21:112 Сливочное масло подорожает в России 22.10.2024, 21:020 В Пскове стартует отбор чтецов
22.10.2024, 21:000 Псковские школьники погрузились в мир рабочих профессий 22.10.2024, 20:340 Жители Псковской области смогут присоединиться к марафону Знание.Первые в онлайн-формате 22.10.2024, 20:200 Более 200 звонков поступило от псковичей на «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ 22.10.2024, 20:000 Фотофакт: Скамейку из «Смешариков» поставили вблизи псковского колледжа
22.10.2024, 19:570 Открыта регистрация на региональный форум по профориентации 22.10.2024, 19:460 Вблизи кафе «Березка» в Пскове произошли массовые аварии. ВИДЕО 22.10.2024, 19:400 Мероприятия ко Дню памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском музее 22.10.2024, 19:200 Псковичи уже заплатили 573 млн рублей имущественных налогов за 2023 год
22.10.2024, 19:030 Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий»: эканье и мэканье 22.10.2024, 19:000 Свыше 20 единиц оружия изъяли за неделю у жителей Псковской области 22.10.2024, 18:590 Полиция приглашает кандидатов на службу в Пскове 22.10.2024, 18:540 Команда ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по мини-футболу
22.10.2024, 18:400 Сирота в Порховском районе получила жилье после вмешательства прокуратуры 22.10.2024, 18:250 «Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ. ВИДЕО 22.10.2024, 18:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 октября 22.10.2024, 18:110 Карты и книгу разыграют на спектаклях в Пскове и в Ижевске
22.10.2024, 18:092 Петр Алексеенко: Корреспондент «Правды» Олег Дементьев обкому КПРФ не подчиняется 22.10.2024, 17:580 Режиссер из Удмуртии: В Псковском театре драмы уютный зал 22.10.2024, 17:462 «Кузница»: Карантин в школах Пскова – мера непопулярная, но необходимая? ВИДЕО 22.10.2024, 17:320 В Пскове возбуждено дело по факту кражи из дома с незаконным проникновением
22.10.2024, 17:292 Участники рэп-баттлов в Пскове поборются за приз в 20 тысяч рублей 22.10.2024, 17:220 Вера Алексеева: Мы рады, что наши артисты выезжают в другие регионы 22.10.2024, 17:190 «Гайд-парк»: «Партия любителей пива» — возвращение? ВИДЕО 22.10.2024, 17:110 Третий слет юнармейцев в День памяти жителей сожжённых деревень
22.10.2024, 17:020 Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане 22.10.2024, 16:580 К моменту объявления «дистанта» в Пскове еще четыре школы ожидали ухода на карантин — Ирина Иванова 22.10.2024, 16:480 Жители Пскова стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон — аналитики 22.10.2024, 16:420 Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* за фразу про квадроберов
22.10.2024, 16:400 33 пломбы установили участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2024» 22.10.2024, 16:250 «Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ 22.10.2024, 16:243 Интерактив: Парковка не запрещена? 22.10.2024, 16:120 Первый замглавы Пскова: Сбои в работе «Сферума» обусловлены пиковой нагрузкой
22.10.2024, 16:020 Началась регистрация волонтёров на мероприятия к 80-летию Великой Победы 22.10.2024, 15:500 Псковичей предупреждают о новой схеме мошенничества с сим-картами 22.10.2024, 15:480 Chery и Ford столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове 22.10.2024, 15:400 Умер известный российский телеведущий Андрей Егоршев
22.10.2024, 15:390 Псковички привезли семь золотых медалей с Big Piter sport show 22.10.2024, 15:320 В научный оборот введен ценнейший, имеющий значение документа вид усадьбы «Михайловское» — эксперт 22.10.2024, 15:160 Холдинг Т1 на Finopolis 2024: цифровизация в финтехе и управление рисками нового поколения 22.10.2024, 15:151 Прокуратура даст оценку причинам, по которым псковскую школу №2 не отремонтировали в срок
22.10.2024, 15:100 Новое решение для отелей – билайн бизнес настроил уникальный и удобный доступ к Wi-Fi 22.10.2024, 15:101 Псковские кванторианцы разработали БПЛА для выявления лесных пожаров 22.10.2024, 14:440 Индивидуальные дополнительные занятия в Пскове не запрещены — Ирина Иванова 22.10.2024, 14:390 ДТП серьезно затрудняет движение на улице Юбилейной в Пскове
22.10.2024, 14:310 Документы на регистрацию «Партии любителей пива» подадут 25 октября 22.10.2024, 14:240 «Великий, могучий»: эканье и мэканье 22.10.2024, 14:210 Археологи рассказали о псковском следе в судьбе писателя Ивана Бунина 22.10.2024, 14:090 В Псковской области за неделю выявили 61 случай заболевания COVID-19
22.10.2024, 13:590 Пескоразбрасыватель закупили в Опочецком округе 22.10.2024, 13:520 Первый замглавы Пскова: Внебольничной пневмонией болеют в основном дети 22.10.2024, 13:460 Стартовало первенство Псковской области по баскетболу 22.10.2024, 13:390 Найденный в Новосокольническом районе самолет передадут на родину его летчика
22.10.2024, 13:280 Новое официальное приложение СберБанка для iPhone снова доступно в App Store  22.10.2024, 13:231 Анастасия Повторейко: Изоляция детей не должна игнорироваться за пределами школы 22.10.2024, 13:080 Псковичка прошла в финал XVII всероссийского конкурса «Хрустальные звёздочки» 22.10.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о карантине в школах Пскова
22.10.2024, 12:592 Николай Козловский: Все достижения экономики – результат ежедневного ответственного труда 22.10.2024, 12:410 Расписание некоторых пригородных поездов изменится 25 октября в Псковской области 22.10.2024, 12:350 ОРВИ в Псковской области за неделю заболели почти три тысячи детей до 14 лет 22.10.2024, 12:290 Три несанкционированные свалки ликвидировали в Палкинском и Печорском районах
22.10.2024, 12:190 Следователи проводят проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Гдове 22.10.2024, 12:130 Островича осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ 22.10.2024, 12:072 Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков 22.10.2024, 12:011 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с участником съезда «Партии любителей пива»
22.10.2024, 11:580 Псковская область заняла 59 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства 22.10.2024, 11:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова водка дорожает, повышаются акцизы... 22.10.2024, 11:380 С пневмонией в псковскую инфекционку с начала учебного года госпитализировали 268 детей 22.10.2024, 11:340 Нижегородский органист даст концерт в Пскове 27 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru