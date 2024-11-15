Культура

Симфонический оркестр возродили в Псковской области

В Псковской области появился ещё один музыкальный коллектив. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«В нашем колледже искусств после более чем 20-летнего перерыва возрожден Симфонический оркестр», - сказал губернатор.

Впервые оркестр появился в Псковском музыкальном училище еще в 1960-е годы. Его создателем стал выдающийся скрипач Михаил Ионович Ривкин, проработавший в Пскове почти тридцать лет.

Воссоздание студенческого оркестра стало возможным благодаря тому, что в 2023 году в колледже искусств вновь было открыто струнное отделение, а в 2024 году оно приняло рекордное число студентов. В состав оркестра вошли 35 молодых музыкантов. Возглавил его главный дирижер губернаторского симфонического оркестра области Алексей Репников.