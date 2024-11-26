Культура

В Псково-Печерском монастыре сохранены уникальные 300-летние граффити

В Псково-Печерском монастыре провели реставрацию башни Верхних решёток. Специалисты укрепили фрагменты штукатурки и графические рисунки, процарапанные по ней три столетия назад. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»/ Telegram-канал

Графические рисунки, обнаруженные внутри башни, выполнены кем-то из стрельцов воинского гарнизона, которые несли дозор. Все они посвящены батальной тематике. Среди изображений — человечек, стреляющий из пушки, корабль с российским гербом времён Петра I, крепость с башнями и пушками, письмена.

На стене возле бойницы были обнаружены изображения человека, стреляющего из пушки, и самой пушки. Также сохранилась надпись на церковно-славянском языке. Фрагменты граффити были укреплены в ходе реставрационных работ.

Башня Верхних решёток — это оригинальная водопропускная башня XVI–XVII веков, памятник самобытного оборонного зодчества псковской школы. После реставрации архитектурный облик башни был восстановлен на время конца XVII века, допетровского периода.

Также в ходе работ была расчищена и укреплена арочная входная группа в башню, на месте входа в неё ручья Каменец.