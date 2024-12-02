Культура

Директор «Михайловского»: Идея фестиваля литературы и анимации носилась над нами как воздушный шарик

Идея создания III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» родилась в Пушкинском заповеднике. С этого сообщения начала своё выступление директор фестиваля Анна Моденова на посвящённой фестивалю пресс-конференции в петербургском офисе ТАСС сегодня, 3 декабря.

«Эта идея была и нашей, и общей, ожидаемой, что называется, носилась в воздухе. Оставалось только снять её, как воздушный шарик во время открытии фестиваля, — подтвердил сказанное директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. — Вы знаете, что Александр Сергеевич, будучи в Михайловском, подробно описывал и само это место, и свои впечатления о нём, и у него есть замечательная фраза: “Везде передо мной подвижные картины“. И если говорить о мультипликации, то она и есть — те самые подвижные картины, оживающие книжные иллюстрации, какие-то удивительно трогающие, тонкие и добрые вещи, которые нашим современникам сегодня особенно нужны. Я не знаю людей, которые не любили бы мультфильмы. Кроме того, слово "анимация" означает "воодушевление, вдохновение", и это очень подходит к нашим, псковским пушкинским местам».

В конкурсную программу нынешнего фестиваля включены 39 фильмов, которые были отобраны членами специальной отборочной комиссией, отметила Анна Моденова. Это адаптации произведений Чехова, Достоевского, Некрасова, Паустовского, других авторов, фильмы по литературным произведениям разных жанров, в том числе и по русским народным сказкам, и по библейским сюжетам, и масса, масса другого интересного, часто в совершенно неожиданных прочтениях.

Помимо этого, в программу включены выставка, специальные и ретроспективные показы, многое другое. Напомним, что полную программу III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.C. Пушкина «Михайловское», а также в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществах музея и, собственно, фестиваля. Вход на все события свободный для всех желающих.