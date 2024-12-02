Директор «Михайловского»: Идея фестиваля литературы и анимации носилась над нами как воздушный шарик

Идея создания III Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» родилась в Пушкинском заповеднике. С этого сообщения начала своё выступление директор фестиваля Анна Моденова на посвящённой фестивалю пресс-конференции в петербургском офисе ТАСС сегодня, 3 декабря.
В конкурсную программу нынешнего фестиваля включены 39 фильмов, которые были отобраны членами специальной отборочной комиссией, отметила Анна Моденова. Это адаптации произведений Чехова, Достоевского, Некрасова, Паустовского, других авторов, фильмы по литературным произведениям разных жанров, в том числе и по русским народным сказкам, и по библейским сюжетам, и масса, масса другого интересного, часто в совершенно неожиданных прочтениях.
Помимо этого, в программу включены выставка, специальные и ретроспективные показы, многое другое. Напомним, что полную программу III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.C. Пушкина «Михайловское», а также в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществах музея и, собственно, фестиваля. Вход на все события свободный для всех желающих.