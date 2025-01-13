Культура

Софья Ковалевская. Предопределение быть великой

На роду написано — в этой фразе вся суть пройденного Софьей Ковалевской пути к высотам математики. Если уж суждено оказаться на вершине, то не помешают ни установки общества, ни воззрения отца, ни даже испытание большими деньгами. Если родилась выдающимся ученым, то непременно им станешь. Она и сама математически доказала существование предопределения, фактически, рассказав в формулах историю своей жизни. В день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской ее историей мы открываем цикл публикаций, видеопрограмм и радиопередач «Разговоры о важных», в которых расскажем о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны. Проект реализует ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тайный мир

На юге Псковской области находится усадьба Полибино: единственный в мире музей Софьи Ковалевской, первой в мире женщины — профессора математики и первой в нашей стране женщины — члена-корреспондента Академии наук.

В 2024 году мало кого удивишь женщиной-профессором. Зайди в любой даже провинциальный вуз, обязательно такую встретишь. Иное дело — конец XIX века.

Женщина в ту пору воспринимается не как отдельная личность со своими способностями и потребностями, а как часть семьи, неотделимая от быта и детей. Женщина-преподаватель непредставима, это нонсенс и скандал, что-то из разряда фантастического и небываемого. Какое там преподавание, если даже высшее образование женщина получить пока что не может.

Маленькая Соня, родившаяся в 1850 году, этого всего еще не знает. Дворянские дети получают, преимущественно, домашнее образование. Его качество — вопрос отчасти везения, отчасти родительского радения. С этим в семье порядок. Отец Сони нанимает для детей (в семье также растут старшая сестра Анна и младший брат Федор) превосходных учителей. Самые ранние годы девочки прошли в Москве и Калуге, где служил отец, генерал-лейтенант артиллерии Василий Васильевич Корвин-Круковский. В ту пору за младшей из сестер еще присматривала нянька, а вот старшая уже посещала уроки гувернантки-француженки. Соня напросилась посидеть в уголке. Бывало так, что сестра не могла ответить урок, и тогда Соня подсказывала той правильные ответы из своего уголка.

В 1858 году отец-генерал выходит в отставку и перевозит семью в имение Полибино. Сегодня в находящемся там музее хранят подлинные вещи Софьи Ковалевской, витает дух эпохи, а экскурсоводы рассказывают увлекательные истории о том, как в провинциальном имении прорастал талант гения мирового масштаба.

В Полибино для 8-летней Сони наступает пора самостоятельного обучения. Няню заменяет гувернантка-англичанка мисс Смит. Она не одобряет увлечения девочки поэзией, поэтому в библиотеку Соня пробирается тайком, а собственные стихи (к большому сожалению потомков) не записывает, а сочиняет только в уме.

Науки — словесность, литературу, географию, историю, математику — Соне преподает домашний учитель Иосиф Малевич. Особенно девочке дается последняя, царица наук математика. Свои детские впечатления она позже описывала как «благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным». Дровишек в этот огонь подкидывает старший брат отца Петр, рассказывающей девочке о квадратуре круга, об асимптоте — понятиях пока недоступных, но манящих в свой необыкновенный мир. Математические способности получила Соня и по другой линии. Отец ее матери, Елизаветы, был картографом-геодезистом, а дед — математиком и астрономом.

Да еще вот какой «курьез» вышел — так она сама говорила. Перед переездом Корвин-Круковских в Полибино усадебный дом пережил ремонт. Но делавшие его немного просчитались с материалами. На детскую обоев не хватило. Дозаказать из Петербурга? Слишком дорого везти. Так что часть обоев заменили листами из книги с лекциями академика Остроградского про интегралы и дифференциалы. Часами Соня простаивала перед стеной с формулами.

«Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом, — писала Ковалевская в «Воспоминаниях детства». — От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным».

Пока что формулы были для нее сродни магическим заклинаниям, но позже, изучая в Петербурге математический анализ на частных уроках, она встретила старых знакомых и тут же узнала!

Продолжать образование она могла только так, в частном порядке, поэтому брала индивидуальные занятия у выдающегося педагога Александра Страннолюбского. Путь в высшие учебные заведения был в Российской империи в ту пору закрыт для женщин. Можно было попытать счастья за границей, но и европейские университеты требовали согласия мужа или отца. Генерал Корвин-Круковский наотрез отказался подписывать такое согласие для Сони.

Борьба за счастье

60-70-е годы XIX века — время бурного развития почти всех сторон жизни, толчком к которому послужили реформы Александра II, включая крестьянскую, судебную, земскую. Контекст эпохи хорошо показан в романах «Что делать?» Чернышевского и «Бесы» Достоевского. Последний, кстати, ухаживал за старшей из сестер Корвин-Круковских, но был отвергнут. Влюбленные взгляды младшей замечал, ставил старшей в пример искренность Софьи, но считал ребенком и всерьез не воспринимал.

Так что замуж она вышла не по любви. Во всяком случае, так это было на первых порах. Вскоре после 18-летия она сочеталась браком с молодым палеонтологом и зоологом Владимиром Ковалевским, ставшим впоследствии доктором философии и основавшим течение эволюционной палеонтологии. Доктором философии стала и Софья Ковалевская. Для этого потребовалось уехать за границу, чему поспособствовал брак. Фиктивное создание ячейки общества — такой способ для индивидуального решения «женского вопроса» в ту пору применяла прогрессивная молодежь из дворян, интеллигенции и разночинцев. Изначально Ковалевский планировал «освободить» старшую из сестер Корвин-Круковских, но, познакомившись с младшей, переменил решение.

Итак, брак состоялся. Теперь уже согласие отца не требовалось, и он был поставлен перед фактом: Софья едет в Германию с молодым мужем изучать свою любимую математику.

Художница Марина Иванова в советские годы изобразила момент оставления Софьей Ковалевской отчего дома.

На первый взгляд — поторопилась. Уже на следующий, 1869-й, год в Петербурге откроются Аларчинские высшие женские курсы. Но по меркам масштабов личности Софьи Ковалевской это все еще было «ненастоящее» образование — не такое, как могли получить мужчины. Например, математику преподавал Страннолюбский, а его частные уроки девушка уже брала.

Молодая семья год проводит в Гейдельбергском университете. Софью берут туда только на правах слушательницы, то есть снова, как в детстве, нужно тихонько сидеть в уголке и подсказывать другим правильные ответы. Далее — Берлин. Попытка попасть в местный университет провалилась, не взяли даже слушательницей. Однако профессора Карла Вейерштрасса, «отца современного анализа», заинтересовала умная русская. И с 1870-го по 1874-й год она берет его частные занятия, пишет под его руководством работы «К теории уравнений в частных производных», «О приведении одного класса абелевских интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам» и «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна». На всю жизнь Вейерштрасс остается для Софьи Учителем и непререкаемым моральным авторитетом. А написанные под его руководством работы легли в основу диссертации для защиты степени доктора философии в Геттингенском университете.

С мужем.

Несмотря на ученую степень, места для Софьи Ковалевской как для преподавателя не нашлось и в Европе. Семья возвращается в Россию. Однако и здесь Ковалевскую не допускают к преподаванию даже на Высших женских курсах. Поэтому, разделив с сестрой и братом солидное наследство, оставшееся от отца, она погружается в семейную жизнь.

Супруги на время отставляют науки в сторону, наслаждаются семейным счастьем и достатком. Брак к этому моменту из фиктивного превращается в настоящий, в семье 1878 году рождается дочь — тоже Соня, домашние зовут ее Фуфой.

Две Софьи Ковалевских.

Софья погружается в материнские заботы, а муж пытается заниматься предпринимательством, на деньги жены учреждает дело по строительству частных домов. Коммерсант из ученого получается так себе. Короткий период достатка быстро сменяется нуждой, семья перебирается в Москву. Преподавание в Московском университете для Софьи закрыто, а Владимир отказывается от научных изысканий, чтобы прокормить семью, устраивается служащим в нефтяную компанию. Запутавшись в делах, он в 1883 году кончает с собой.

В этом же году другой ученик немца Вейерштрасса, Леффлер, добивается, наконец, для нее места преподавателя. Свои двери уже в начале 1984 года перед женщиной-ученым распахивает кафедра математики молодого Стокгольмского университета, где Леффлер был ректором. Первый год она преподает по-немецки, а после переходит на шведский.

Один из самых известных портретов Софьи Ковалевской можно встретить в классах математики по всей стране.

На шведском же языке написано одно из ее литературных произведений, представляющих наибольший интерес — тайные вылазки в домашнюю библиотеку не проходят даром. В соавторстве со шведской подругой Леффлер (сестрой ректора, которая после смерти Ковалевской напишет ее первую биографию) она сочинила роман «Борьба за счастье. Две параллельные драмы». В основе литературного произведения — математический подход. Согласно работе Пуанкаре о дифференциальных уравнениях, явление протекает по кривой определенным образом до точки раздвоения, после которой нельзя заранее предвидеть дальнейшее направление, но когда оно вырисовывается, то вновь движется вперед по конкретной траектории. В романе события и судьбы предопределены заранее, пока герои не сталкиваются со своими точками бифуркации, и тогда дальнейшая предопределенность основывается на избранном каждым пути. В главной героине романа Алисе Ковалевская вывела саму себя, вложив той в уста свои представления о жизни.

Следует и долгожданное признание научным сообществом. В 1888 году Парижская академия наук присуждает Ковалевской премию за открытие третьего классического случая разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Годом позже за другую работу в этом же направлении она отмечена премией Шведской академии. На соотечественницу обращает внимание Российская академия наук, избирая ее своим членом-корреспондентом. Стать действительным членом так и не удается. Когда освобождается место, и она, полная надежд, приезжает в Петербург, то оказывается не допущенной даже на заседание. Причина все та же — женский вопрос.

Слава через века

Могила Софьи Ковалевской находится на Северном кладбище в Стокгольме. Она скончалась в возрасте всего 41 года. В 1891 году она возвращалась из Берлина и решила объехать Данию, где бушевала оспа. Но смерть поджидала именно на объездной дороге: воспаление легких.

Она родилась буквально на одно поколение раньше, чем следовало для полноценного раскрытия ее таланта на родине. Или нет? Или это тоже предопределение? Быть первой, нести впереди свет, за которым пойдут тысячи и тысячи не только девочек и женщин — а вообще всех, кто тянется к науке, потому что совсем скоро в родной стране Софьи Ковалевской знания перестанут делить на «женские» и «мужские», молодая советская страна станет самой прогрессивной в мире как по части женской эмансипации, так и в области развития научного знания. И уже другая Софья Ковалевская — дочь нашей главной героини — окончила в Петербурге медицинский институт, работала врачом, а после до своей смерти в 1952 году в медицинской научной библиотеке. В том числе, занималась переводами со шведского трудов своей прославленной матери. Может быть, это и есть развилка? Две Софьи Ковалевских в борьбе за счастье. Перед одной стоит слишком много преград, но в их преодолении ярче горит талант. Перед другой открыты все дороги, и она живет жизнь интеллектуально насыщенную и вместе с тем спокойную.

Память великого математика Софьи Ковалевской неоднократно увековечена на Родине. С ее портретами в СССР и в современной России печатались почтовые марки, а в 2000 году Банк России отчеканил в ее честь 2 рубля серебром. С того же года ее имя присвоено гимназии в Великих Луках — престижному в этом городе учебному заведению. Есть школа Софьи Ковалевской и в Стокгольме. Ее имя едва не получил Псковский государственный университет, такая возможность обсуждалась перед его образованием в 2010 году, но, увы, вуз так и остался безымянным. Зато под ее именем летает один из самолетов «Аэрофлота», а на обратной стороне Луны ее именем назван кратер. Четырежды ее образ был воплощен на киноэкранах, например, в 2011 году в сериале «Достоевский» режиссера Владимира Хотиненко роль Сони Корвин-Круковской исполнила Елизавета Арзамасова.

В начале этого года в Казани прошли «Игры будущего», первый международный турнир в фиджитал-спорте, совмещающем физическую активность и компьютерные игры. С молодыми участниками соревнований разговаривали голограммы трех величайший ученых всех времен и народов. Россию в этой тройке представляла Софья Ковалевская.

С 1992 года Российская академия наук присуждает премию Софьи Ковалевской за выдающиеся результаты в области математики. Как мы уже говорили, научное знание со времен Софьи Ковалевской стало универсальным, так что среди лауреатов не только женщины, мужчин даже больше. Вручают премию не каждый год, лауреатов всего 11, и в 2024 году премию получила академик Инна Горячева за цикл работ «Механико-математические модели фракционного взаимодействия». Вряд ли широкой публике известно это имя. Быть выдающимся математиком, крупным ученым, академиком — и женщиной — в подобном сочетании больше нет ничего необычного. И в этом одна из главных заслуг перед мировой наукой Софьи Ковалевской и ее созидательного труда во славу Отечества.

Юлия Магера

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