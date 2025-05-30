Культура

Велотурист из Пскова: Жизнь Глеба Травина заслуживает художественного фильма

Желание однажды увидеть полнометражный художественный фильм о Глебе Травине выразил преподаватель физики из Пскова, велотурист и астрофотограф Михаил Прохоренко, занимающийся популяризацией деяний прославленного псковского велопутешественника.

«Ряд обстоятельств путешествия Глеба Травина, конечно, можно подвергнуть сомнению. Но от этого оно не перестаёт быть величайшим, а жизнь путешественника служит ярким примером силы духа и ориентиром для ведущих здоровый образ жизни. Также хотелось бы увидеть полнометражный художественный фильм о путешествии Глеба Травина», - сказал Михаил Прохоренко.

Михаил Прохоренко на Камчатке, где началось и завершилось путешествие Глеба Травина, здесь современный велотурист побывал с лекцией о выдающемся земляке.

Так эксперт прокомментировал выход серии материалов о Глебе Травине, велопутешественнике-экстремале, обогнувшем за три года границы Советского Союза по внутреннему контуру. В проекте «Разговоры о важных», аудитория увидела посвященный ученому документальный видеофильм, услышала радиопрограмму и прочитала публицистическую статью.

Проект выходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Гражданская пресса» выпускает материалы о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью. Вышедший контент получает широкое распространение в региональных СМИ и в соцсетях. В «Разговорах о важных» вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых, историке и государственном деятеле Василии Татищеве, авторе концепции «Москва – Третий Рим» старце Филофее, авторе четырехзначных математических таблиц Владимире Брадисе, первооткрывателе клещевого энцефалита Льве Зильбере, одном из создателей советской атомной бомбы Исааке Кикоине.