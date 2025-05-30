Культура

Поговорили о важных

ООО «Гражданская пресса» завершает реализацию проекта «Разговоры о важных», поддержанного президентским фондом культурных инициатив и рассказавшего о выдающихся созидателях, внесших большой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью. Вышло 10 видеофильмов, 10 радиопередач и 10 публицистических статей, они были распространены через ведущие СМИ региона и соцсети. О том, как шла реализация и что важного за эти полтора года поняли члены команды проекта, рассказывает его руководитель Юлия Магера.

Представляете, сто лет назад самый настоящий царь приехал на поезде посмотреть на яблоневый сад псковского агронома, под впечатлением от увиденного выделил на развитие хозяйства 100 рублей, а владелец сада в это время вместе с сыном подпольно распространял нелегальную литературу, за что оба, в итоге, угодили в сибирскую ссылку. Мальчика буквально выдернули с гимназической статьи в каторжный централ, не дав доучиться последний год, но он все равно потом станет выдающимся математиком, это Владимир Брадис, по таблицам которого занимались все школьники страны. А собиратель Плюшкин существовал на самом деле, но не тот гоголевский карикатурный, а псковский купец, части его коллекции (в которой были редкости самого разного характера, от зубов мамонта до старинных монет) и сейчас сияют в сокровищницах Эрмитажа и Русского музея. Или вот еще: почту, банк и таможню, какими мы их знаем сейчас, создал пскович Афанасий Ордин-Нащокин.

Чтобы рассказать все интересные факты про героев проекта «Разговоры о важных», нужно было бы вновь снять 10 видеофильмов, выпустить в эфир 10 радиопрограмм и опубликовать 10 статей о выдающихся псковичах-созидателях. И мы это уже сделали.

Герои проекта «Разговоры о важных»

Старец Филофей — развивал в своих трудах философско-государственную концепцию «Москва — Третий Рим». Она стала философской платформой для собирателя русских земель Ивана III, превратившего разрозненные княжества в единую державу.

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин — глава дипломатической службы в эпоху правления царя Алексея Михайловича, отца Петра I, создатель первого в России банка, основатель таможенного и почтового дела в их современном понимании.

Василий Никитич Татищев — автор первого капитального труда по русской истории — «Истории Российской». Основатель Ставрополя-на-Волге (ныне — Тольятти), Екатеринбурга и Перми.

Федор Михайлович Плюшкин — создатель самой большой частной коллекции в Российской империи, выкупленной после смерти владельца Николаем II и ставшей значительным вкладом в пополнение фондов Эрмитажа, Русского музея и Российского этнографического музея.

Софья Васильевна Ковалевская — первая в мире женщина — профессор математики. Ее исследования и научные открытия связаны с теорией вращения твердого тела.

Глеб Леонтьевич Травин — в 1928-1931 годах совершил путешествие по всему периметру границ СССР, преодолев большую часть пути на велосипеде.

Лев Александрович Зильбер — создатель советской школы медицинской вирусологии, первооткрыватель клещевого энцефалита. Организовал в Институте Гамалеи лабораторию биосинтеза антител, химии антител и иммунологической толерантности, наработки которой были использованы при создании отечественной вакцины от ковида.

Исаак Константинович Кикоин — соратник Игоря Васильевича Курчатова в работе по созданию советской атомной бомбы. Физик-экспериментатор, один из первооткрывателей фотомагнитного эффекта Кикоина-Носкова и аномального эффекта Холла-Кикоина.

Владимир Модестович Брадис — автор «Таблиц Брадиса», используемых для практических вычислений. Один из пионеров интегральных вычислений, развивавший «метод границ».

В январе этого года широкая аудитория увидела первую серию материалов по проекту «Разговоры о важных», посвященную математику Софье Ковалевской. Однако работа над проектом началась еще прошлым летом. Чтобы публика увидела, прочитала и услышала достоверную информацию, команда проекта работала в архивах, библиотеках, с открытыми источниками, общалась с экспертами. Мы писали статьи, сценарии, записывали радиопрограммы, снимали и монтировали, создавали графическое и музыкальное оформление. Словом, проделали много такого, что остается скрытым от глаз публики, получающей в распоряжение уже готовый продукт. И вот 15 января мы начали делиться результатами проделанной работы.

Одновременно с выходом серии о Софье Ковалевской снятый про нее фильм увидели в двух крупнейших городах региона, в Пскове и Великих Луках, на торжествах по случаю 175-летия со дня рождения выдающегося математика. А большую презентацию проекта мы провели в конце прошлого года в Псковском музее, на не собрались более 80 представителей профессионального сообщества: историки, краеведы, реконструкторы, библиотекари, представители системы образования. Нам важно было, чтобы те, кто занимается просвещением, дали свою оценку нашей работе, а также познакомились с проектом для его дальнейшего использования уже в собственной работе. Например, за прошедшие месяцы музей Софьи Ковалевской не раз на встречах со школьниками показывал наш фильм про эту невероятную женщину. В целом, через систему образования весь созданный контент отправился в школы для использования о внеурочной деятельности.

Целевой аудиторией проекта мы выбрали молодежь, потому что уверены: для будущего страны критически важно, какие ценности впитают юные граждане в момент становления мировоззрения. Все материалы мы готовили на основе традиционных ценностей, упомянутых в указе президента России Владимира Путина. Среди них патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, историческая память и преемственность поколений, единство народов Российской Федерации.

Не менее важно было упаковать контент в нескучную форму, обойтись без нравоучительных лекций и зубодробительного морализаторства. Только так и возможно пробиться к аудитории, пресыщенной информацией. И у нас все получилось.

Мы ошиблись с контрольными цифрами, и ошиблись по-крупному. Созданный по проекту контент оказался куда более востребован, чем мы предполагали. Например, ожидали, что каждый видеофильм посмотрит не менее 10 тысяч человек, то есть за весь проект наберем 100 тысяч просмотров. Да про одного только Владимира Брадиса захотели посмотреть 59 тысяч человек! Афанасий Ордин-Нащокин собрал перед экранами аудиторию в 60 тысяч человек, история Софьи Ковалевской заинтересовала 40 тысяч зрителей. Итоговые цифры впечатляют нас самих. Значит, мы смогли достойно представить наших героев, честно рассказать истории выдающихся личностей. «Гвозди бы делать из этих людей!» И мы делаем. Наши «гвозди» — это наши фильмы, статьи и радиопрограммы. А цифры показывают, что наш проект нужен аудитории, что зрителям, слушателям и читателям не хватало качественного контента о выдающихся земляках.

Мы хорошо сделали нашу журналистскую работу. Надеемся, что принесли пользу обществу, в котором живем. И гордимся высокой оценкой, поставленной руководителем псковского проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Даниилом Григорьевым. На праздновании четырехлетия фонда 16 мая он привел «Гражданскую прессу» в качестве примера эффективного использования медийного ресурса. Для анонсирования и распространения материалов проекта были задействованы Псковская Лента Новостей (самое популярное и самое цитируемое СМИ региона с самыми популярными страницами «ВКонтакте» и в Telegtam), Центр Деловой Информации, «МК в Пскове», радиостанции «ПЛН FM», (региональное вещание радио «Спутник»), «Европа плюс», «Наше радио», «Energy», «Ретро FM».

Наш разговор о важных еще не окончен. Псковичей-созидателей куда больше десяти человек, о которых мы смогли рассказать в проекте. Где бы мы ни показывали уже вышедшие фильмы, после презентации к нам обязательно подходили с просьбами, а то и требованиями раскрыть истории той или другой значимой личности. Например, великолучанина Ивана Виноградова, дважды Героя Соцтруда, руководившего Математическим институтом Академии наук. Или родившегося в Пскове академика Сергея Векшинского, первого руководителя НИИ электровакуумной техники, на таких технологиях сегодня работают бытовые микроволновые печи. Несть числа талантам, которые породила и вдохновляла псковская земля. И мы обязательно продолжим уже самостоятельное повествование о каждом из них.

И уже начали реализацию следующего проекта, поддержанного ПФКИ. Он называется «Гении земли псковской». В том же формате мы переходим к освещению биографий выдающихся деятелей культуры.

Герои проекта «Гении земли псковской», о которых в ближайшее время выйдут видеофильмы, радиопередачи и статьи.

Вениамин Александрович Каверин — автор романа «Два капитана» о любви, долге, чести и дружбе, а также об открытии Северного морского пути, значимой сегодня транспортной артерии.

Семен Степанович Гейченко — музейщик, возродивший после войны Пушкинский заповедник и создавший Всероссийский пушкинский праздник поэзии.

Николай Андреевич Римский-Корсаков — автор опер, созданных на национальном материале («Садко», «Ночь перед Рождеством», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане»), в том числе, творивший в усадьбе, до сих пор сохранившейся в Псковской области.

Ольга Федосеевна Сергеева — фольклорная певица, ставшая музыкальным символом Родины для Тарковского в его фильме «Ностальгия», режиссер называл ее творчество «знаком русского».

Маргарита Владимировна Ямщикова (литературный псевдоним Ал. Алтаев) — писательница, чьи книги после революции соперничали по популярности с произведениями Максима Горького.

Юрий Павлович Спегальский — выдающийся знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, художник, на основе работ которого были возрождены памятники старины Пскова, включенного советским правительством в перечень 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

Модест Петрович Мусоргский — прославленный русский композитор, родившийся в Псковской губернии и поддерживавший с нею постоянную связь.

Петр Павлович Оссовский — живописец, Народный художник и лауреат Государственной премии СССР, академик. «Земля и люди, на ней живущие», - так он определял творческую направленность своих поисков.

Савва Васильевич Ямщиков — посвятил свою жизнь изучению, реставрации и пропаганде древнерусского искусства, значительно повлиял на сохранение культурного наследия псковской земли.

Юрий Николаевич Тынянов — писатель и драматург, переводчик, литературовед. Автор романов «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара». В литературоведении занимался разработкой проблем стихотворного языка.

Мы получили поддержку два раза подряд. Можно считать, что повезло. Или, как однажды сказал национальный лидер Владимир Путин: «Везет дуракам, а мы работаем с утра до ночи». Планируем продолжать в том же духе.

Юлия Магера