Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино

В единственном в мире музее математика Софьи Ковалевской в великолукской усадьбе Полибино на юге Псковской области 15 января состоялся показ фильма о выдающемся ученом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Фильм увидели участники торжеств, посвященных 175-летию со дня рождения Софьи Ковалевской, он снят по проекту «Разговоры о важных», поддержанному Президентским фондом культурных инициатив.
Съемки серии о первой в мире женщине - профессоре математики состоялись в Полибино летом прошлого года. Юлия Магера поблагодарила за помощь в организации съемок коллектив мемориальной усадьбы и руководство Псковского музея-заповедника.
В парадной зале усадебного дома на торжества в честь Софьи Ковалевской собралось не менее полусотни человек. В том числе Екатерина Скопцова, студентка Великолукской академии физической культуры и спорта, сыгравшая в фильме роль Софьи Ковалевской.
С докладом о семье Софьи Ковалевской на великолукской земле выступили члены местного краеведческого общества Владимир Орлов и Игорь Саюнов, а также об ученой рассказала создатель музея Софьи Ковалевской, заслуженный деятель культуры РФ, лауреат премии «Хранители наследия» Валентина Румянцева.
Напомним, проект «Разговоры о важных» реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.