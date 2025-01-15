Культура

Показ фильма о Софье Ковалевской из цикла «Разговоры о важных» состоялся в Полибино

В единственном в мире музее математика Софьи Ковалевской в великолукской усадьбе Полибино на юге Псковской области 15 января состоялся показ фильма о выдающемся ученом, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Фильм увидели участники торжеств, посвященных 175-летию со дня рождения Софьи Ковалевской, он снят по проекту «Разговоры о важных», поддержанному Президентским фондом культурных инициатив.

«По проекту в первой половине года широкой публике будут представлены фильмы, аудиопрограммы и статьи о десяти выдающихся деятелях, внесших свой вклад в развитие страны и связанных с Псковской областью, - рассказала собравшимся руководитель проекта Юлия Магера. - Материалы будут широко распространены через СМИ и соцсети. Наша задача - предложить аудитории контент в удобном формате и на удобных площадках, чтобы как можно больше людей узнало о созидательном труде наших прославленных земляков».

Съемки серии о первой в мире женщине - профессоре математики состоялись в Полибино летом прошлого года. Юлия Магера поблагодарила за помощь в организации съемок коллектив мемориальной усадьбы и руководство Псковского музея-заповедника.

«Личность Софьи Ковалевской притягивает и поражает своей неординарностью, исключительностью, значением для многих поколений, - отметила заведующая Мемориальным музеем-усадьбой Светлана Белюкова. - Неслучайно о ней снимаются фильмы, сюжеты, программы. Серия о Софье Ковалевской в проекте "Разговоры о важных" стала событием».

В парадной зале усадебного дома на торжества в честь Софьи Ковалевской собралось не менее полусотни человек. В том числе Екатерина Скопцова, студентка Великолукской академии физической культуры и спорта, сыгравшая в фильме роль Софьи Ковалевской.

С докладом о семье Софьи Ковалевской на великолукской земле выступили члены местного краеведческого общества Владимир Орлов и Игорь Саюнов, а также об ученой рассказала создатель музея Софьи Ковалевской, заслуженный деятель культуры РФ, лауреат премии «Хранители наследия» Валентина Румянцева.

Напомним, проект «Разговоры о важных» реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.