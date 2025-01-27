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Афанасий Ордин-Нащокин. Первый до Петра

Основатель первого в стране банка (между прочим, в Пскове), зачинатель флота и почтового дела в его современном виде, создатель таможни, талантливый дипломат — далеко не весь перечень заслуг перед государством Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, «царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя». Уроженец Псковской области, он сделал головокружительную карьеру при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. И во многом подготовил почву для великих преобразований первого русского императора. Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», в котором мы рассказываем о выдающихся псковичах, внесших созидательным трудом вклад в развитие России.

От Италии до Орды

Историк Ключевский называет Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина «самым замечательным из московских государственных людей» времен царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Такую лестную оценку он заслужил по праву.

Но прежде, чем мы рассмотрим его заслуги подробнее, выясним, откуда взялась его диковинная фамилия. «Ордин» могло бы указывать, что род происходит от выходцев из орды (как Апраксины, Шереметевы, Юсуповы и десятки других дворянских фамилий). Однако в нашей истории все куда интереснее. Семейное предание гласит, что у корней родового древа стоит итальянский герцог Величка, приехавший на Русь служить тверским князьям во времена их активного противостояния с Москвой и получивший тут имя Дмитрий Красный. Его сын Дмитрий Дмитриевич принимал участие в печально известном восстании против чингизида Щелкана и во время этих событий был ранен в щеку, за что получил прозвище Нащока. Так появилась вторая часть фамилии. Со временем Дмитрий Дмитриевич начал служить московскому великому князю, его дело продолжили потомки. При Василии III (это отец Ивана Грозного, при котором Псков вошел в состав Московского централизованного государства) Москва вернула себе контроль над Смоленском. Одним из эпизодов того противостояния с Польшей стала битва под Оршей. С поля боя не вернулся предок Афанасия Лаврентьевича по прозвищу Орда.

Но наиболее высоко из всего рода поднялся именно Афанасий Лаврентьевич. Он достиг самого высокого чина в государстве – думного боярина.

Сберегатель земель русских

Ох, и непрост был путь в ряды спесивой старой аристократии. Это при Петре способным людям стало проще выдвинуться в первые ряды. А в ту пору нужно было приложить поистине колоссальные усилия на службе государству.

Путь опочецкого дворянина в Москву пролегал через Псков. Афанасий, тогда еще никакой не Лаврентьевич, родился в опочецких владениях своего отца в самый разгар Смутного времени – в 1605 году.

Открытие бюста нашего героя в родной ему Опочке осенью 2014 года. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов.

Пока мальчик подрастает, разгорается «бунташный» XVII век. На его долю еще придется усмирение хлебного бунта в Пскове, но пока на сцене истории действует старшее поколение. Например, его дядя Иван участвует в отражении атаки шведского короля Густава-Адольфа на Псков в 1615 году. За проявленную доблесть ему поручают отправиться в Москву к царю с донесением о победе. Позже он становится воеводой в Опочке и начинает строительство не дошедшего до нас бревенчатого острога – укреплений вокруг посада взамен обветшавшей к тому моменту крепости, несколько в стороне от нее, ближе к реке Великой.

Афанасию предстояло стать воеводой в Пскове – губернатором, как сейчас бы сказали. Но сначала нужно набраться опыта. В возрасте 17 лет он отправляется в столицу псковской земли и поступает на «полковую службу». Знавшего латинский, немецкий и польский языки, а позже выучившего французский и молдавский, с 1640-е годов его начинают привлекать по дипломатической линии.

В 1642 году он вошел в пограничную комиссию, занимавшуюся размежеванием со Швецией. Надо думать, в это время он увидел в шведах грозного врага, которого нужно потеснить от Балтики, получив собственный выход к морю. В том же году он отправляется к молдавскому господарю, выяснить не затевают ли Польша и Турция чего против России. Добытая им информация позволила в следующем году заключить мир с Турцией, сняв угрозу с южных границ. И укрепить отношения с Молдавией, важным игроком в регионе. Удивительно даже, что и разведчики не ведут свою родословную от Ордина-Нащокина.

Приказная палата Псковского кремля – место, откуда во времена Ордина-Нащокина велось управление псковской землей.

После еще нескольких дипломатических миссий ему пришлось возвращаться в Псков. Московский престол как раз занял Алексей Михайлович и талантливого выдвиженца из провинции оттерли от трона. Но и на родной земле было, чем заняться. В 1650 году в Пскове разгорелся хлебный бунт. Бунтовщики планировали убийство Ордина-Нащокина из-за его связей с московскими властями. Однако ему удалось предложить правительству толковый план по подавлению восстания. После этого его таланты вновь оказались востребованы.

В том же году Афанасия Лаврентьевича назначают воеводой в Друи – небольшой городок в Полоцкой земле неподалеку от границ со шведскими владениями в Прибалтике. Снова шведы! Здесь стояла задача укрепить российское влияние на прибалтийских землях, собирать информацию о действиях шведов. В эти годы был подписан договор о дружбе с Курляндией (Петр I потом выдаст свою племянницу Анна Иоанновну за курляндского герцога, воспользовавшись плодами начавшейся при Ордине-Нащокине дружбы).

Через несколько лет – воевода в Лифляндии, управляющий всеми городами Прибалтики под русской властью. Тогда окончательно и сформировались его устремления к Балтийскому морю, созрело понимание необходимости создания русских портов. Понимал он и потребность в союзе с Польшей против шведов (опять же, такой союз создаст царь Петр). Но исполнительно следовал приказам московского царя. Велел тот заключить со шведами мир – и Афанасий Лаврентьевич в 1658 году подписывает такой в Валиесаре. По его условиям, за Россией остаются приобретенные за последние годы владения в Прибалтике. Страна получает пока не выход, но уже доступ к Балтике. Правда, через несколько лет шведы, объединившись с поляками, вытеснят с этой территории русских. Как в воду глядел Афанасий Лаврентьевич, размышляя о необходимых союзах.

Ордин-Нащокин (слева с длинной бородой) на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, где представлены фигуры наиболее выдающихся государственных деятелей.

Одной из вершин его дипломатической карьеры стало Андрусовское перемирие с поляками, заключенное в 1667 году. Предшествовавшее ему противостояние двух держав длилось тринадцать лет. Спусковым механизмом конфликта послужил бунт казаков Богдана Хмельницкого, восставших против польского владычества на малороссийских землях и попросившихся под руку московского царя. Ордин-Нащокин считал, что проблем с этими землями будет больше, чем плюсов от их возвращения в состав общерусского государства, что с Польшей выгоднее дружить против шведов. Очевидно, поэтому и был направлен в качестве главы переговорной миссии. За Россией были закреплены земли Левобережья. При царевне Софье условия перемирия превратились в «Вечный мир» с Речью Посполитой, с тех пор малороссийские земли прочно вошли в состав государства.

За Андрусовский мир Афанасий Лаврентьевич получил от царя наивысшее звание боярина, а также должность руководителя Посольского и Малороссийского приказов с титулованием «царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя».

Казне прибыток, людям польза

В Москве он развернул бурную деятельность. Во-первых, разослал послов в десяток европейских стран, стремясь наладить с ними более тесные контакты.

Наладил поставку ко двору рукописных «Курантов» – сводки, как сейчас бы сказали, «западной прессы». Это издание стало предтечей петровских «Ведомостей», от которых ведет в нашей стране свой отсчет журналистика. А еще раньше он организовал почтовое сообщение между Ригой и Москвой.

Марка в честь устроителя российской почты.

На московской службе, казалось, начало сбываться давнее чаяние о выходе русских кораблей в море. Правда, пока на Каспий, а не в Балтику. Первенец российского флота «Орел» родился, в том числе, стараниями Ордина-Нащокина.

Он составил Новоторговый устав – пожалуй, главное свое детище, действие которого продлилось почти целый век. То есть даже в петровские времена документ был признан полезным и использовался по прямому назначению. По нему появились своего рода ГОСТы: государство взялось контролировать качество товаров, их хранение и перевозку. Появились единые таможенные пошлины, сниженные для Архангельска, через который шла торговля с британцами. Ефимки и золотые, вырученные у иностранцев, русские купцы должны были сдавать в казну (это уже даже не петровские времена, а сегодняшний день с его правилами о сдаче экспортной валютной выручки). Таможня стала контролироваться централизованно, а не каждым отдельным воеводством. Псков, Великий Новгород и Архангельск – вот три города, где дозволялось теперь торговать европейским купцам. С большими ограничениями: только опт, подрядов не брать, друг с другом не торговать, продавать товары купцам только из тех городов, где это разрешено (чтобы, скажем, московские купцы не приезжали специально в Псков за иностранным товаром, а покупали его у местных «дилеров»). Иностранцы были обложены более высокими пошлинами, чем местные. Налицо понимание: иностранные товары пусть заполняют отечественный рынок, но с прибылью для местных и для казны.

Еще один бюст стоит в пансионате Банка России в местечке Кривск неподалеку от Пскова.

Незадолго до заключения Андрусовского мира Ордин-Нащокин вновь оказался в Пскове. Уже в статусе воеводы. И тут он организовал первый в стране банк и развивал систему местного самоуправления. Уже тогда он прилагал усилия для поддержки людей «на местах». Банк работал так. «Маломожные» люди (малый бизнес, мелкие торговцы) могли взять ссуду в Земской избе всего под 1-2%, в то время как раньше кредитоваться им приходилось у иностранцев куда дороже, да и прибыль, опять же, утекала мимо казны. «Лучшие люди», то есть крупные купцы, могли там же разместить вклад под 7%. Банк просуществовал всего год, шведские купцы нажаловались царю, грозились чуть ли не новой войной. Вновь банковское дело продолжится при Петре. Но урок был усвоен, опыт банка Ордин-Нащокин использовал при подготовке Новоторгового устава.

И еще одна ремарка о временах псковского воеводства. Неслыханное дело: Ордин-Нащокин сам ограничил свою власть! Часть полномочий воеводы была передана созданной им Земской избе, где заседали выборные представители.

В частности, им передавались все судебные дела, кроме уголовных и политических. Первоначально царь реформу одобрил, но потом и ее свернул. Больно лихо стало получаться. Это что же выходит, сначала выборные возьмут власть на местах, а ну как этот опыт окажется востребованным в столице? В Англии, вон, в начале века парламент вообще голову королю отрубил. Нет, нам такого не нужно. В общем-то, со своей точки зрения Алексей Михалович, второй Романов на престоле, был прав. Через 250 лет российские общество с боем выгрызет у верховной власти право на парламент, и вскоре династия Романовых падет.

А Ордин-Нащокин возвратился на малую родину в 1671 году и постригся в монахи в Крыпецком монастыре под именем Антония.

Крыпецкий монастырь в наши дни. Фото со страницы обители «ВКонтакте».

Однако безмятежной старости помешала вновь смена главы государства. Царь Федор (мало кто помнит, что был такой между Алексеем Михайловичем и Петром, его старший брат) прислал на псковскую землю людей, те облачили монаха в боярское платье и повезли в Москву – намечались важные переговоры с поляками, и опыт, закаленный в дипломатических битвах, оказался вновь востребован. Долго в столице пробыть не пришлось. Свои последние годы Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин мирно провел в Крыпецах, где скончался в 1680 году в возрасте 75 лет. Похоронен он на монастырском кладбище. К сожалению, до наших дней могила не сохранилась.

За завесой истории

Всего через два года на престол сядет 10-летний царь Петр. Пока еще в статусе соправителя своего брата Ивана и при регентстве царевны Софьи. Но импульс развития государства уже задан, и вскоре молодой царь совершит свои грандиозные преобразования. Колесо истории покатилось по фундаменту, в закладке которого принимал участие Ордин-Нащокин.

Существует мнение, что Афанасий Лаврентьевич родился на одно поколение раньше, чем следовало бы. Мол, еще больше пользы он принес бы в петровское время. Но кто знает, состоялись ли бы без такого предшественника петровские реформы в том виде, в каком мы их знаем? История не терпит сослагательного наклонения, а значит, все произошло ровно так и тогда, как и должно было быть.

Ордину-Нащокину поставлено несколько бюстов. Один в Москве, в детском морском клубе, в честь заслуг перед флотом. Второй в Кривске под Псковом, на территории пансионата Банка России, финансисты помнят вклад государственника в развитие своего дела. Есть бюст в Крыпецком монастыре. И еще один в Опочке, его открытие десять лет назад стало центральным событием празднования 600-летия города.

А вот в Пскове ничего подобного нет. Пошел второй десяток лет, как в областном центре обсуждают установку монумента. Инициаторами стали почтовики. Был утвержден эскиз, состоялось согласование на градсовете, было выделено место (на Золотой набережной, куда позже примеряли памятник Довмонту, который тоже все еще в проекте). Однажды это досадное недоразумение все-таки будет устранено. Слишком важна для российского государства фигура Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, чтобы оставаться спрятанной за завесой истории.

Юлия Магера