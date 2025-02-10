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Культура

Федор Плюшкин. Великий собиратель

13.02.2025 11:55|ПсковКомментариев: 0

Федор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почетного гражданина Пскова. Он развивал купеческое дело и сорок лет собирал коллекцию. Если попытаться одним словом описать ее состав, то проще всего сказать, что там было все: монеты, картины, иконы, древние тексты, газетные вырезки, веера, часы, зубы мамонта, булыжники. После смерти собирателя его находки были выкуплены последним российским императором и пополнили сокровищницы Эрмитажа, Русского музея и других значимых собраний. Кое-что осталось и в Пскове, и мы до сих пор не знаем, в каком объеме. Например, найденный в 2016 году самый большой клад в истории Пскова — скорее всего, часть коллекции Федора Михайловича Плюшкина. И да, с гоголевским собирателем он тоже связан. Повнимательнее присмотримся к его жизни и трудам в очередном выпуске проекта «Разговоры о важных», рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших свой вклад в развитие России.

 

Тот самый

Есть легенда о том, как встретились однажды Александр Сергеевич Пушкин и Николай Васильевич Гоголь. Присели на скамейку и разговорились. Гоголь рассказал что работает над Мертвыми душами и ищет подходящие для повести имена. Тут-то Пушкин и вспомнил, что, путешествуя по Валдаю, приметил на вывеске зычную фамилию — Плюшкин. Благодаря этому случаю Плюшкин стал именем нарицательным для собирателей всевозможных вещей, эдаких чудаковатых коллекционеров. Удивительно, но впоследствии, сын того самого купца Плюшкина, вывеску которого якобы увидел великий русский поэт, Федор Плюшкин действительно стал одним из крупнейших коллекционеров России и одним из самых известных псковичей.

Родился Федор Михайлович Плюшкин в 1837 году на Валдае. Рано осиротел. Работу начал с мальчика на побегушках у дяди в лавке, потом уже в Москве дорос до приказчика, а с 1859 года жил в Пскове, где владел галантерейным делом, прошел путь от мелкого розничного торговца до крупного оптовика, купца второй гильдии.

Дом Плюшкина в Пскове сохранился только на старых фотографиях. Он располагался на месте где сейчас стоит главный корпус Псковского государственного университета. Здесь находился магазин купца с галантереей и посудой, квартира хозяина и «музей древностей», в который коллекционер бесплатно и охотно пускал всех желающих.

Двухэтажный дом Федора Плюшкина.

Федор Плюшкин собирал свою коллекцию 40 лет. Она составляла миллион экспонатов и, по некоторым оценкам, была третьей в России и одиннадцатой в Европе — что важно, не по количеству, а по значимости. Всего сейчас известно местонахождение примерно 10% плюшкинского собрания.

Сокровища

Коллекция включала иконы, рукописные и старопечатные книги, личные вещи полководца Александра Суворова, реформатора Алексея Аракчеева, Наполеона Бонапарта, документы-рукописи эпохи Павла I, миниатюры, произведения прикладного искусства, оружие разных веков, ордена XVIII-XIX веков, картины Верещагина, Венецианова, Айвазовского, Шишкина, автографы Пушкина и Гоголя, предметы, связанные с сектантством и масонством. Огромная коллекция не имела ни описей, ни обычного перечня предметов. Все данные о них хранились лишь в памяти собирателя.

У Плюшкина единственного имелась летописная «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков» - памятник древнерусской литературы, высоко оцененный современными лингвистами.

Одной из жемчужин коллекции является знаменитый кокошник Торопецкого уезда Псковской губернии – шишак, украшенный характерными выступами-«шишками», полностью отделанными речным жемчугом.

Особо выдающимся был нумизматический отдел, превосходивший тогдашние коллекции Эрмитажа составлявший 84 больших ящика редких монет, в том числе, редчайшая квадратная деньга времен Екатерины I и полуполтина царя Алексея Михайловича.

Смотреть видеофильм «ПЛН-ТВ» о Федоре Плюшкине из цикла «Разговоры о важных».

В экспозициях и фондах Псковского музея-заповедника сегодня хранится лишь небольшая часть экспонатов из коллекции Плюшкина.

В картинной галерее можно увидеть написанные неизвестными художниками «Портрет Екатерины Долгорукой» и «Портрет неизвестной в белом платье», а также «Портрет Петра 1» кисти Ивана Никитина, «Приезд Григория Александровича Потемкина после покорения Тавриды» Стефано Торелли, полотно Андрея Иванова «Селена и Эндимион», «Портрет неизвестного с цветком» и «Торопецкие портреты» кисти Абрама Клюквина, «В горах Китая» Антона Легашова, «Вечер перед грозой» Федора Васильева, картину «Часовня в лесу» Ивана Шишкина и «Читающие дети» неизвестного художника. Все это — осколки коллекции Федора Плюшкина.

Истинные сокровища в его собрании соседствовали с курьезными безделушками, на тот момент не имевшими никакой художественной ценности: чучела птиц, зубы мамонта и даже булыжники находили свое место в коллекции.

Лишь время обнаружило мудрость псковского собирателя, будто предвидевшего, что все эти почтовые открытки, часы, веера, трактирные фаянсы когда-нибудь тоже станут историей, и расскажут потомкам об ушедшей жизни, об укладе русской провинции.

Вот как описывалась коллекция в периодической печати того времени:

«Сокровища размещены, где только можно, без всякой системы: картины и портреты развешаны по стенам, как попало, иконы теснятся возле больших пейзажей или маленьких силуэтов в старинных рамах, а возле стен, в витринах и на шкапах громоздятся фарфоровая посуда, самовары чуть ли не петровского времени, старинные часы, древнее оружие».

Слушать радиопрограмму о Федоре Плюшкине, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Разговоры о важных».

Собиратель Федор Плюшкин был начитан, интересовался историей и литературой. Он избирался в Псковскую городскую думу, был членом городской управы, потомственным почетным гражданином, меценатом, входил в губернское Археологическое общество.

Однажды коллекционер вмешался в восстановление Поганкиных палат. Он со старинными документами из своего собрания доказал реставраторам, что они делают крыльцо не псковского, а московского типа. «Вы уж извините, но безграмотности я не потерплю», - сказал реставраторам Плюшкин.

Недавно Поганкины палаты, где со времен Федора Плюшкина располагается музей, вновь были отреставрированы.

Наследие и наследники

В последние годы жизни Плюшкин вел переговоры о продаже коллекции. Его твердым желанием было оставить ее в России, поэтому, собиратель сразу отказывал иностранным музеям, хотя от них поступали весьма щедрые предложения.

С Императорским Русским музеем переговоры завершить не успел — коллекционер скончался в 1911 году. А его наследники заломили непосильную для государственных музеев сумму – 350 тысяч рублей. В итоге коллекцию, приобрел Николай II за 100 тысяч рублей из собственных средств. Она была распределена между Русским музеем, Эрмитажем, Этнографическим музеем, Библиотекой Академии наук и Пушкинским домом. Часть экспонатов осталась в Псковском музее, открытом к тому моменту в Поганкиных палатах.

Судьба псковской коллекции и ее владельцев оказалась трагичной. Часть предметов пропала во время революции, а сына Плюшкина Сергея, белогвардейского офицера, расстреляли большевики.

Федор Плюшкин с сыном Сергеем посреди коллекции.

В первые дни Великой Отечественной войны из коллекции Плюшкина были эвакуированы только восемь живописных работ. Все остальное осталось в оккупированном городе и было вывезено немцами. После войны из Германии вернули лишь часть коллекции.

В 2016 году в Музейном переулке Пскова во время реставрации здания для расширения отеля «Двор Подзноева» нашли самый больной клад в истории города — более 5 тысяч предметов. Но дело, опять же, не в количестве. В газеты за сентябрь 1917 года были завернуты и уложены в жестяные банки монеты, ордена, крестики, иконки-складни. Специалисты говорят, что по содержимому жестянок можно проследить историю отечественной чеканки. То есть это не разнородные предметы, а самая настоящая коллекция. И делают выводы: с большой долей вероятности это часть собрания Федора Плюшкина. Или его наследники спрятали сокровища в лихие дни, а воспользоваться уже не смогли, или продали коллекцию во времена безденежья, покупку припрятал уже новый владелец. Как бы там ни было, теперь это все передано в музей и стало народным достоянием.

Одна из жестяных банок с монетами из того самого клада.

Федор Иванович Плюшкин похоронен в Пскове на Дмитриевском кладбище в одной могиле с супругой. К сожалению, место погребения не имеет особого статуса и не охраняется государством.

«Мне очень хотелось бы знать: есть ли в современном Пскове хоть одна улочка, названная именем гражданина Плюшкина? Вряд ли! Ибо жители станут думать, что названа она в честь гоголевского Плюшкина… Этот человек заслуживает внимания и уважения в любознательном потомстве…». Эти слова принадлежат Валентину Пикулю, который посвятил Федору Плюшкину одну из своих исторических миниатюр. Любой настоящий пскович с готовностью горячо согласится со сказанным.

Юлия Магера

Теги: #история #разговоры о важных
Источник: Псковская Лента Новостей
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