Культура

Концерт академического хора «Ещё не вечер» пройдет в псковской библиотеке

Псковская библиотека «Родник» приглашает на концерт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, народный самодеятельный коллектив Пскова – академический женский хор «Ещё не вечер» (руководитель Татьяна Сытник, концертмейстер Олег Ковалев) выступит 14 февраля в 16.00 в библиотеке на улице Труда, дом 20.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

В репертуаре хора — классические произведения на музыку С. Рахманинова, Ф. Шуберта, А. Бородина, а также народные песни и современные композиции, обработанные в народном стиле.

Вход на концерт бесплатный.