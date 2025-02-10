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Культура

Концерт академического хора «Ещё не вечер» пройдет в псковской библиотеке

13.02.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Псковская библиотека «Родник» приглашает на концерт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, народный самодеятельный коллектив Пскова – академический женский хор «Ещё не вечер» (руководитель Татьяна Сытник, концертмейстер Олег Ковалев) выступит 14 февраля в 16.00 в библиотеке на улице Труда, дом 20. 

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

В репертуаре хора — классические произведения на музыку С. Рахманинова, Ф. Шуберта, А. Бородина, а также народные песни и современные композиции, обработанные в народном стиле.

Вход на концерт бесплатный.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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