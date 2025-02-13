Культура

Чтения памяти Гейченко в «Михайловском» завершили свою работу

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили работу XXVIII Февральские музейные чтения памяти С.С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева и Дмитрий Могучев, музей-заповедник «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в рамках чтений их участники и гости прослушали и обсудили 15 докладов и сообщений. Ещё три выступления, заявленные в программе, участвовали в конференции заочно, то есть, они, наряду с озвученными, будут опубликованы в одном из ближайших номеров музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». В год 80-летия Великой Победы многие из выступлений ожидаемо были посвящены жизни музеев и музейщиков в военное и послевоенное время. При этом речь шла не только о Михайловском, о псковских пушкинских местах, но и о таких жемчужинах российской культуры, как Ораниенбаум, Петергоф, Абрамцево.

В ходе конференции в научный оборот был введён впечатляющий массив сведений, обнаруженных в различных российских архивах.

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Закрывая пленарную часть чтений, учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв поблагодарил собравшихся за труд «…по сохранению традиций, сохранению лучшего, что было и есть в нашей культуре, сохранению памяти о славных страницах и о замечательных людях в нашей истории. Будем же… и дальше стоять на страже, защищая наши ценности от всего того деструктивного, что имеет место в нашей жизни…»

Помимо пленарных заседаний участники чтений побывали на специально организованных для них экскурсиях по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» в составе Пушкинского заповедника. Они стали первыми посетителями выставки «Книжная обложка в творчестве художников объединения “Мир искусства“», прибывшей в Святогорье из Великого Новгорода. Кроме того, гости — в большинстве своём музейные работники — подробно осмотрели и чрезвычайно высоко оценили две фондовые выставки, работающие сейчас в Пушкином заповеднике: экспозицию редких, от 1880 года и до наших дней, иллюстраций к драме Пушкина «Борис Годунов» (в музее-усадьбе «Тригорское») и уникальный не только для «Михайловского», но и для всего региона проект «Эмоции природы, природа Эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» (в музейном Научно-культурном центре).

В «Михайловском» подчеркнули, что Февральские чтения памяти С.С. Гейченко, по традиции, открывают череду ежегодных научных и научно-практических конференций в музее. Наступивший 2025 год, который в Пушкинском заповеднике проходит под знаком двухсотлетия пребывания поэта в родовом имении в так называемой северной ссылке, не станет в этом плане исключением. Так, в научную программу Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в 2025 году включены научно-практические конференции «“...Роюсь в старых книгах... “. Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» и «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» (обе — апрель), Михайловские Пушкинские чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...» (август), ряд других конференц-проектов.