Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего «Октября». ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» прошло в Пскове 20 февраля.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Первое и самое главное назначение «Октября» - библиотека. В здание переехала историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Также для посетителей организована зона коворкинга, здесь же будет работать туристский информационный центр.
Подробнее о долгожданном открытии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.