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Культура

Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего «Октября». ФОТОРЕПОРТАЖ

21.02.2025 00:06|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» прошло в Пскове 20 февраля.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Первое и самое главное назначение «Октября» - библиотека. В здание переехала историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Также для посетителей организована зона коворкинга, здесь же будет работать туристский информационный центр. 

Подробнее о долгожданном открытии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Теги: #октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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