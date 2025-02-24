Культура

Фильм о Софье Ковалевской покажут в Полибино в Международный женский день

В Международный женский день, 8 марта, в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района состоится показ фильма, посвящённого жизни и достижениям выдающегося математика, сообщили в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской / «ВКонтакте»

Мероприятие приурочено к празднованию Дня женщин и включает в себя тематическую экскурсию под названием «Женщина, которая изменила мир». После экскурсии гостям предложат сделать сувенир на память и посмотреть фильм о Софье Ковалевской, созданный в рамках проекта «Разговоры о важных» и снятый в Полибино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Предварительная запись по телефону: 8(81153)29523.

Напомним, проект «Разговоры о важных» реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.