Культура

Вадим Нэдик: Большая часть «развалин» в центре Пскова находится в частной собственности

Большая часть «развалин» в центре Пскова находится в частной собственности, заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, выступая на 43-й сессии Псковского областного Собрания 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты задали главе профильного комитета вопросы, касающиеся заброшенных исторических зданий в центре Пскова.

«Я хотел бы обратить внимание, уважаемые депутаты, на то, что большая часть тех самых развалин, к сожалению, находятся в частной собственности. В собственности физических и юридических лиц, предприятий. Большой проблемой для таких объектов является перепродажа. Сначала учредитель продает объект как физическое лицо своей же организации — юридическому лицу. Через три года возвращается из юридического лица опять к учредителю. Мы боремся с этим. Инициатива, которую рассматривают сегодня, позволит регионам исключать объекты. Экспертизы все остаются, инициативу я поддерживаю», - сказал Вадим Нэдик.

Напомним, депутаты областного Собрания на мартовской сессии поддержали законодательную инициативу коллег из Ставропольского края, которые предложили дать регионам правовую возможность самостоятельно исключать из государственного реестра объектов культурного наследия памятники, необоснованно получившие этот статус.