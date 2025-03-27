Культура

Депутаты выступили за упрощение процедуры исключения памятников из реестра

Дать регионам правовую возможность самостоятельно исключать из государственного реестра объектов культурного наследия памятники, необоснованно получившие этот статус, предлагают региональные законодатели. Депутаты областного Собрания на мартовской сессии поддержали законодательную инициативу коллег из Ставропольского края, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно действующему законодательству исключение памятника из реестра независимо от его категории осуществляется исключительно на основании акта Правительства РФ, что значительно затягивает процедуру. Направленный в Госдуму законопроект предлагает упростить порядок исключения региональных и муниципальных объектов культурного наследия из реестра, наделив такими полномочиями субъект РФ.

Кроме того, предлагается расширить основания для внесения изменений в государственный реестр. В настоящее время федеральный закон позволяет исключить объект из реестра в связи с его полной физической утратой или утратой историко-культурного значения. Другие случаи, например, обнаружение документов, подтверждающих необоснованность принятия памятника на государственную охрану в прошлые периоды, не могут служить основанием для его исключения из реестра.

По мнению региональных законодателей, внесение изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» позволит создать более эффективный механизм исключения памятников из реестра.