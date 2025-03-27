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Культура

Старец Филофей. У истоков государства

01.04.2025 12:25|ПсковКомментариев: 0

«Россия начинается здесь», - инсталляция с этими словами стоит в самом сердце Пскова, под стенами его древнего Кремля. С псковской земли, действительно, начинаются необъятные просторы страны. И не только в физическом смысле. Духовные истоки современной российской государственности тоже находятся здесь. За ними мы отправляемся на рубеж XV и XVI веков и в Спасо-Елеазаровский монастырь, где во времена собирателя земель Ивана Великого и присоединившего Псков к Москве Василия III - деда и отца Ивана Грозного - жил старец Филофей, обосновавший концепцию «Москва - Третий Рим». Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.

 

Наследница рухнувшей империи

В октябре 1472 года в Княжьих палатах Пскова устраивали большой пир. Приглашены были лучшие люди, а главная гостья после торжеств сказала: «Спешу к моему и вашему государю. Благодарю весь великий Псков за угощение и рада при всяком случае ходатайствовать в Москве по делам вашим». Это была византийская принцесса Софья Палеолог, ехавшая к своему жениху, великому князю Ивану Васильевичу. Впервые на русскую землю она ступила на псковском берегу. А русское государство вступало на путь к могуществу и величию, делая на нем пусть и первые, но вовсе не робкие шаги.

Неизвестно, принимал ли личное участие во встрече великокняжеской невесты пятилетний пскович Филофей. Возможно, бегал на берег Великой полюбоваться на торжественную процессию, навсегда оставшись под впечатлением от краткого соприкосновения с осколком великой Византии. Много лет спустя в письмах к сыну Софьи, следующему правителю Руси Василию III, он напишет о том, что Москва стала третьим Римом, то есть унаследовала духовные и политические традиции Византии. Все, что старец Филофей увидел за свою долгую жизнь, подтверждало его концепцию.

Инсталляция «Россия начинается здесь» под стенами Псковского кремля.

В русской истории фигуру Ивана III, супруга Софьи Палеолог, несколько заслоняет масштабный образ их внука, Ивана IV. Потомки порой забывают, что прозвание «Грозный» поначалу носил дед. Сегодня мы чаще называем его Великим. Иван Великий первым принял титул государя всея Руси, окончательно вернул стране суверенитет после веков зависимости от Орды и задал вектор развития, по которому страна во многом движется до сих пор.

Софья Палеолог стала второй женой московского князя. Брак был заключен исключительно с политическими целями. В первую очередь, служил укреплению престижа, как внутреннего, так и внешнего. Русь начинает ощущать себя полноправной державой на карте Европы, а Москва укрепляет главенствующее положение среди других русских земель. Но мало самому понимать свою силу - нужно, чтобы ее осознали остальные.

Византийская царевна родилась приблизительно за три года (точно дата ее рождения не установлена) до падения Константинополя под натиском турок. Последнему императору Константину она приходилась племянницей, а ее отец правил небольшой провинцией Морея. В 1453 году пал великий город, пала и его последняя династия. Уцелевшие Палеологи перебираются в Рим, под защиту Папы Римского. Всего через два года умирают родители, и пятилетняя Софья вместе с двумя старшими братьями оказывается под опекой кардинала Виссариона Никейского, сторонника унии — объединения православных и католиков под властью Папы. Вероятно, кардинал придумал выдать Софью за русского правителя, чтобы упрочить влияние католиков на Руси, а то и склонить местную паству к унии, действуя через княжеские семейные узы.

Смотрите снятую «ПЛН-ТВ» видеопрограмму о старце Филофее из цикла «Разговоры о важных».

Ивана III в этом браке прельщал статус невесты. Византийские царевны редко выходили замуж - не только за иностранцев, а вообще. Дело как раз в статусе. Императору ромеев выдавать дочь или сестру замуж за соотечественника не по чину. Среди иноземных владык единоверцев мало, а те, что есть, тоже стоят ниже по статусу в неофициальной иерархии. До Софьи византийские царевны оказывались невестами на Руси только дважды, оба раза приходились на пиковые точки развития государства. Первой стала Анна, супруга крестителя Руси князя Владимира и мать первых русских святых Бориса и Глеба. Другой стала неизвестная по личному имени царевна из династии Мономахов, которую за своего сына Всеволода просватал Ярослав Мудрый. Ее сына Владимира мы знаем под прозванием Мономах, Иван III Великий - его прямой потомок.

С момента крещения русские люди с благоговением смотрели на Царь-град, родину нашей веры. А потому женитьба на византийской царевне невероятно поднимала престиж великого князя, ставя его на одну ступень с выдающимися правителями прошлого и с владыками современных ему иностранных государств. Софья - наследница империи, пусть и рухнувшей, а значит тень этой империи, ее престиж и авторитет, будут стоять за спиной ее супруга, укрепляя его власть.

Государь и государство

Строя свое государство, Иван III боролся с противниками, в том числе, внутри собственной семьи. Подавляя удельные княжества, не пожалел родных братьев. Москва все выше поднималась среди остальных русских земель, а московские Рюриковичи все ожесточеннее спорили за первенство. С юных лет Иван знал, к чему приводит междоусобица среди самых близких. Уклад государства менялся, устанавливалась прямая линия престолонаследия от отца к сыну, вступая в противоречие со старым лествичным правом, установленным Ярославом Мудрым. По нему престол наследовал не старший сын, а старший в роду. В семейных бранях потерял зрение отец Ивана - Василий Темный, ослепленный своим братом по, кстати, византийскому обычаю, основанному на том, что калека во главе государства стоять не может. Но он выстоял, а сын с детства стал его соправителем, буквально глазами.

На момент женитьбы на царевне Софье Палеолог Иван III уже восемь лет правил самостоятельно. И три года вдовел. Наследник у него был, Иван Молодой, сделанный отцом соправителем по установившейся традиции. По-настоящему Иван Иванович престол так и не займет, скончается раньше отца, преемником Ивана Великого станет Василий III - сын от Софьи. Он же в 1510 году покончит с независимостью Пскова, вошедшего в состав централизованного государства.

А пока на дворе 1472 год, и Псков встречает царевну Софью.

Картина Федора Бронникова «Встреча царевны Софьи Палеолог псковскими посадниками и боярами в устье Эмбаха на Чудском озере», написанная в 1883 году.

Независимость местных земель уже носит формальный характер, Москва определяет курс, она же решает, кто садится в городе княжить. Князь в Пскове - выборная должность, в первую очередь, он верховный главнокомандующий и верховный судья. Псковичи уже не вольны сами определять кандидатуру для призыва на княжение. Центр силы определен, а потому невесту великого князя в Пскове встречали с великим почетом. Да и шутка ли - племянница последнего византийского императора!

Гонец в Псков принесся из Колывани (современного Таллина) 1 октября. Едут! Точнее идут - водным путем. 11 октября лодки псковичей вышли в Чудское озеро, чтобы встретить выходящий из устья Эмбаха (современная река Эмайыги) «кортеж» царевны. С ливонского берега невеста и сопровождавшие ее лица пересели в русские суда. По пути останавливались на молебен у церкви Святого Николы в Устье, затем в Снетогорском монастыре. По прибытии в Псков - служба в Троицком соборе. Гостья сразу показала себя истинно православной, и сопровождавшим ее папским легатам пришлось молча попрятать католические кресты по повозкам. После пира на Княжьем дворе 17 октября с благословением местных священников Софья тронулась дальше на Москву.

 

 

Слушайте радиопрограмму о старце Филофее, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Разговоры о важных».

Много выдающихся деяний совершил Иван III после второго брака, словно получив на них моральное право. Самое главное: ровно через сто лет после Куликовской битвы произошло полное освобождение от ордынского влияния в результате «стояния» на реке Угре. Он продолжал собирать земли под рукой Москвы - не только русские, власть великих князей простерлась до пермских просторов. Еще, например, объединил разрозненные законодательные акты в Судебник, кодекс базировался, в том числе, на Псковской судной грамоте. Псков в его правление оставался в стороне от гнева великого князя (чего не скажешь о Твери или Великом Новгороде). Возможно, великая княгиня сдержала данное городу слово и стала заступницей земель, первыми встретивших ее на пути в Москву. Яркой иллюстрацией ее жизни на Руси и всей эпохи Ивана III стал сериал «София», снятый в 2016 году, в том числе, в Пскове, правда, городу пришлось на телеэкране «исполнить роль» Москвы.

В сериале «София» роль византийской принцессы исполнила Мария Андреева.

Заключив с византийкой брак, Иван III, принял титул «Государь всея Руси». Софья привезла в приданое и герб - двуглавого орла. Такой же развевался на знаменах немецкой Священной Римской империи, а теперь княжество на окраине Европы, бывший вассал монголов, врывается на историческую арену, вставая на одну доску с самыми сильными игроками.

Свидетелем всех этих событий стал насельник Спасо-Елеазаровского монастыря Филофей. Видел ли Филофей в детстве царевну Софью своими глазами, не столь важно. Видел он другое, особым духовным зрением взирал на происходящие исторические события. Из тихой кельи посреди глухих лесов яснее слышен скрип колеса истории.

Спасо-Елеазаровский монастырь, наши дни. Фото Анны Тягуновой.

Третий Рим

Свое видение происходящих процессов убеленный сединами Филофей излагал в письмах. Его адресатами стали Василий III, присоединивший Псков к Москве сын Ивана и Софьи. И дьяк Михаил Мисюрь-Мунехин, присланный из Москвы управлять Псковом вместо прежних князей. В своих письмах старец Филофей подводил итог всему увиденному за жизнь: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». То есть пал Рим под натиском варваров-язычников. Под ятаганами мусульман пал Константинополь, который его жителями мыслился как второй Рим, недаром себя они называли ромеями - римлянами. Теперь встал третий Рим - Москва.

Памятный знак на территории монастыря посвящен философским трудам знаменитого насельника.

В первую очередь, в посланиях Филофея Москва мыслится как новый центр православной веры. Надо понимать, какое потрясение испытали русские люди после падения Византии. В последние свои годы империя ромеев сжалась до одного только Константинополя - Царь-града, откуда на Русь пришло православие. Вера играла колоссальную роль в сознании средневекового человека. К тому же, с момента установления зависимости от Орды православие выступало в роли мощного фактора, цементирующего разрозненные земли. Вера не только укрепляла духовно перед лицом иноземного вторжения, но давала чувство общности и единства. Русь осталась, словно ребенок, которому вдруг пришлось стать взрослым. Все, никаких «больших» теперь нет. Взрослый, главный, большой и сильный теперь ты сам. Отныне с этим придется считаться всем. Третий Рим крепко встал на ноги, наследуя великим предшественникам.

Про личность автора концепции «Москва — третий Рим» мы знаем мало, и большинство фактов его биографии относятся к области предположений. Родился он за семь лет до приезда в Псков царевны Софьи Палеолог, то есть в 1465 году. Вероятно, его мирским именем было Филипп, а Филофеем он стал в монашестве. С греческого «Филофей» - «любимый Богом» или «Боголюбивый». Есть версия, что в Спасо-Елеазаровском монастыре он оказался после вхождения Пскова в состав московского централизованного государства в 1510 году. Ушел в монастырь, чтобы не покидать родные края, так как самые влиятельные псковские семьи были переселены в Москву, спасти от переезда могла только монашеская келья. В пользу непростого происхождения Филиппа-Филофея говорят его грамотность и высокий уровень начитанности, в том числе, был он знаком с трудами западных богословов и в своих посланиях спорил с ними.

В 2009 году археологи, предположительно, обнаружили могилу Филофея во время раскопок на монастырском некрополе. Скончался старец Филофей в 1542 году, когда на престоле уже сидел следующий Иван Васильевич — пока ребенок, а в будущем Грозный царь, время правления которого подтвердило справедливость слов о третьем Рим, написанных в обители под Псковом.

Юлия Магера

Теги: #история #разговоры о важных
Источник: Псковская Лента Новостей
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